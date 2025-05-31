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بـ 150 سيارة كسح، مياه الإسكندرية تنجح في رفع تراكم مياه الأمطار من الميادين والشوارع (صور)

مياه الإسكندرية تنجح
مياه الإسكندرية تنجح في رفع تراكم مياه الأمطار

نجح العاملون بهيئة الصرف الصحي بالإسكندرية فى رفع تراكمات برك مياة الأمطار من شوارع وميادين المحافظة، بعد أن ضرب المحافظة فجر اليوم السبت أمطار رعدية وصلت لحد السيول ببعض المناطق.

ودفعت شركة مياه الإسكندرية، بـ 150 سيارة وبدالة  للتعامل مع هذه التجمعات التي خلفتها الأمطار الغزيرة.

فيتو رصدت لحظة رفع سيارات الصرف الصحي تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين والأنفاق بالمحافظة والتى تحولت إلى برك وغرف، وكانت الأمطار في شدتها سيولا على حي المنتزه أول ثاني وحي شرق، وغزيرة على وسط الإسكندرية وغزيرة غرب الإسكندرية. 


 

 

كما تسببت العاصفة الرعدية فى حالة من القلق والترقب بين أهالى المحافظة.

وتابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي كانت قد بلغت ذروتها منذ قليل، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع تلك الحالة والتي تشير إلى تعرض المحافظة إلى أمطار ورياح متفاوتة الشدة تكون رعدية.

وكلف الفريق أحمد خالد جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.


كما وجه المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن هناك تدخل فوري من جميع الأجهزة التنفيذية لرفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها وإزالة كافة الخسائر الناتجة عن سرعة الرياح الشديدة التي تعرضت لها المحافظة منذ قليل.

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بالاسكندرية الفريق أحمد خالد المرورية شركة الصرف الصحي

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