الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سفير السعودية باليمن: تعنت المجلس الانتقالي وإغلاق مطار عدن يقوض جهود التهدئة

اليمن
اليمن
18 حجم الخط

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إن المملكة بذلت جهودها لإنهاء حالة التصعيد وخروج قوات المجلس الانتقالي اليمني من المعسكرات التي شغلتها وتسليمها لقوات درع الوطن في حضرموت.

قادة المجلس الانتقالي

وأوضح آل جابر أن هذه الجهود قوبلت برفض وتعنت مستمرين من قبل عيدروس الزبيدي، مشيرا إلى أن آخر مظاهر هذا التعنت تمثلت في رفضه إصدار تصريح لطائرة تقل وفدا رسميا سعوديا بتاريخ 1 يناير إلى عدن، رغم الاتفاق المسبق على وصول الوفد برفقة عدد من قادة المجلس الانتقالي، في إطار مساع مشتركة لإيجاد حلول ومخارج تخدم الجميع وتحقق المصلحة العامة.

ولفت إلى أن الزبيدي أصدر أيضا توجيهات مباشرة بإغلاق حركة الطيران في مطار عدن، الأمر الذي ألحق ضررا بالغا بالشعب اليمني، معتبرا أن هذا التصرف غير مسؤول، ويقوض جهود التنسيق السياسي والعسكري والأمني، ويشكل سابقة خطيرة تعكس الإصرار على التصعيد ورفض مسارات التهدئة.

وأكد أن هذه الممارسات تكشف حرص الزبيدي على مصالحه السياسية والمالية الشخصية، وتنفيذا لأجندات لا تمت بصلة للقضية الجنوبية بشكل خاص ولليمن بشكل عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السفير السعودي اليمن المجلس الانتقالي اليمني المعسكرات حضرموت قادة المجلس الانتقالي

مواد متعلقة

اليمن يطوى صفحة 2025 وسط حالة من عدم اليقين، وتوقعات بتصعد عسكري فى المهرة وحضرموت

سوريا تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته ووقوفها إلى جانب حكومته

وزير خارجية عُمان: تنسيق وثيق مع السعودية لدعم أمن المنطقة واستقرار اليمن

إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول

قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)

نجيب ساويرس: قرار سحب القوات الإماراتية من اليمن حكيم وسليم (فيديو)

الأكثر قراءة

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف

قفزة جديدة في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 2 يناير 2026

انخفاض جديد بالقاهرة والصغرى "تلج" بالصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

التحالف العربي يشن ضربات جوية على معسكر الخشعة في حضرموت

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الزمالك أمام زد

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا

الكاف يتغنى بأداء محمد الشناوي في أمم أفريقيا

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السميع العليم في حلايب (بث مباشر)

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي

16 ألف جنيه لطن الصفيح، أسعار الخردة في ختام تعاملات الأسبوع

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل دعاء الصائم بالأيام البيض من شهر رجب، وهذه أقرب ساعة للإجابة

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بمواجهة ضائقة مالية

دعاء صباح يوم الجمعة مستجاب، لا تفوته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads