أخبار مصر

قراءة ورقة الأسئلة كاملة والكتابة بخط واضح، نصائح تعليم القاهرة للطلاب قبل الامتحانات

امتحانات الفصل الدراسى
امتحانات الفصل الدراسى الأول، فيتو
 وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بعض النصائح إلى أبنائها الطلاب قبل انطلاق الامتحانات، مؤكدة أن النجاح اختيار، والتفوق يبدأ من الاستعداد الجيد والهدوء النفسي.

تعليم القاهرة: إتاحة الموقع الإلكتروني للطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية العامة حتى هذا التوقيت

تعليم القاهرة تعلن عن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر

 وأكدت همت إسماعيل أبو كليلة مدير المديرية على أهمية المذاكرة بهدوء ومراجعة النقاط الرئيسية، مع الحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلة الامتحان، وتناول وجبة صحية خفيفة تساعد على التركيز، إلى جانب التأكد من تجهيز جميع الأدوات اللازمة، مشددة على أن الثقة بالنفس هي السلاح الأقوى لعبور الامتحان بنجاح.

كما أوضحت أن داخل لجنة الامتحان يجب على الطلاب قراءة ورقة الأسئلة كاملة قبل البدء في الإجابة، وتنظيم الوقت وعدم التوقف طويلًا عند سؤال واحد، مع الاهتمام بالكتابة بخط واضح ومنظم، لأن وضوح الإجابة جزء أساسي من التفوق.

وشددت الدكتورة  همت أبو كيله على ضرورة تجاهل أي توتر داخل اللجنة، مؤكدة أن الهدوء سر التركيز، والتركيز سر التفوق، متمنية لأبنائها الطلاب دوام النجاح وتحقيق أفضل النتائج.

واختتمت مدير المديرية رسالتها بالتأكيد على أنها دائمًا مع أبنائها الطلاب، داعمة لهم في رحلتهم نحو التميز.

