ثقافة وفنون

رحلت صغيرتي ساندرا، المؤلف الموسيقي عادل حقي ينعى ابنته

المؤلف الموسيقي عادل
المؤلف الموسيقي عادل حقي، فيتو
أعلن المؤلف الموسيقي عادل حقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة ابنته “ساندرا”. 

عادل حقي يعلن وفاة ابنته 

ونشر عادل حقي صورة ابنته وعلق عليها قائلا: “رحلت صغيرتي ساندرا، رأيتها تولد وتكبر وتصبح مغنية وملحنة موهوبة فائقة، تتبع خطواتي وتوجيهي.. الآن رحلت، رحلت مبكرا جدا، فلترقد روحك الجميلة في سلام، وداعا ساندرا حقي”.

ابنة عادل حقي 
ابنة عادل حقي 

أعمال المؤلف الموسيقي عادل حقي 

وكان المؤلف الموسيقي عادل حقي قد حقق نجاحا كبيرا بأغنية “بابا” مع النجم عمرو دياب، حيث تخطت مشاهدات الأغنية حاجز 200 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” في أقل من ستة أشهر من تاريخ طرحها، لتصبح أول أغنية في صيف 2025 تحقق هذا الرقم عبر الموقع.

وتعكس مشاهدات الأغنية حجم الانتشار المرتفع للأغنية خلال فترة زمنية قصيرة مقارنة بإصدارات الموسم ذاته.

وطُرحت الأغنية ضمن ألبوم "ابتدينا" للهضبة عمرو دياب في صيف 2025، وحققت انتشارًا واسعًا داخل مصر، حيث سجلت معدلات مشاهدة مرتفعة مع تفاعل ملحوظ من شرائح عمرية واجتماعية متعددة.

