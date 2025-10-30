148 مليون مشاهدة لـ "بابا" عمرو دياب على يوتيوب (فيديو)

اقتربت أغنية “بابا” للنجم عمرو دياب من تحقيق 150 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وذلك منذ طرحها ضمن ألبوم الهضبة الأخيرة “ابتدينا” والذي طرحه في شهر يوليو الماضي.

أغنية بابا

وتجاوزت مشاهدات أغنية “بابا” على يوتيوب حتى الآن 148 مليون مشاهدة، حيث تتصدر أغاني ألبوم الهضبة الأخير في مشاهدات موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي عادل حقي، ميكس وماستر أمير محروس.

كلمات أغنية بابا

وتقول كلمات الأغنية:

رمش خطاف والسحر أصناف

وأنا قلبي يتخاف عليه يا بابا

ورد يتشال ولونه قتال

شغلني وأزال مافات يا بابا

رسمه العين دي ربنا يعين

كل اللي والعين منهم يا بابا

ماس على ياقوت هموت عليها موت

من رقة الصوت آهين يا بابا

آهي آهي آهي آهي آهي آه

من رقة الصوت آهين يا بابا

آهي آهي آهي آهي آهي آه

من رقة الصوت آهين يا بابا

خد وناس وضيُّه كالماس

عايزله حراس عليه يا بابا

العيون سود وقلبي معقود

سكر وعنقود عنب يا بابا

الدلال قال في الضحكه موال

وحسنها اغتال قلوب يا بابا

ماس على ياقوت هموت عليها موت

من رقة الصوت آهين يا بابا

