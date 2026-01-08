عبد الجليل: هدف صلاح أمام بنين يشبه جولا تاريخيا للمعلم حسن شحاتة

18 حجم الخط

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن دفاع منتخب كوت ديفوار يعاني من ضعف واضح، مؤكدًا أنه يمثل نقطة يمكن لمنتخب مصر استغلالها خلال المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على "قناة cbc"، إن على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الاعتماد على مروان عطية ومحمد شحاتة في وسط الملعب، خاصة في ظل قرار العميد بإشراك حمدي فتحي ضمن الخط الدفاعي.

وأوضح أن طريقة اللعب 5-2-3 تعد الأنسب لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار، لما تمنحه من توازن دفاعي وقدرة على التحول السريع للهجوم، مشيرًا إلى أن إمام عاشور لم يصل بعد إلى الجاهزية الكاملة، ويفضل الدفع به خلال الشوط الثاني من اللقاء.

وأضاف عبد الجليل أنه في حال رغبة الجهاز الفني في زيادة الفاعلية الهجومية، سيكون أحمد سيد "زيزو" خيارًا مهمًّا ومؤثرًا، متوقعًا أن يعتمد حسام حسن في الخط الأمامي على الثلاثي محمد صلاح، ومحمود حسن مرموش، وإبراهيم عادل.

واختتم نجم الكرة المصرية تصريحاته بتشبيه هدف محمد صلاح في مرمى بنين بهدف تاريخي لحسن شحاتة مع الزمالك أمام المصري، مؤكدًا أن الهدف يعكس المهارة العالية والحس التهديفي لقائد منتخب مصر.

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، وتنطلق صافرتها 9 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

