الأحفاد جمعتنا، إعلامية شهيرة تفاجئ حسن شحاتة داخل المستشفى (صور)

فاجأت الإعلامية دعاء فاروق، المعلم حسن شحاتة، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدرب التاريخي للفراعنة، بزيارته داخل المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وشاركت دعاء فاروق مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستجرام" لها برفقة ابنتها، خلال زيارة "المعلم" داخل المستشفى للاطمئنان على صحته، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في الفترة الماضية.



وعلقت دعاء على الصورة عبر حسابها: "ألف حمد لله على السلامة الكابتن حسن شحاته، يعتبر جد روكي بنتي لأن روكي وهنا حفيدته أقرب أصحاب لبعض.. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب".

وبخلاف الإعلامية دعاء فاروق، ظهر نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق حمادة صدقي، خلال زيارته للمعلم في المستشفى أيضًا.

وكان رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس، ظهر منذ عدة أيام خلال زيارته إلى حسن شحاتة في المستشفى من أجل الاطمئنان على صحته.



وشارك أيمن ممدوح عباس صورة والده مع المعلم، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" وكتب: "أصدقاء العمر، ربنا يحفظهم ويديم المحبة بينهم".



وعاني المدير الفني التاريخي للفراعنة خلال الأشهر الماضية، من أزمة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى، وسط حالة من القلق الكبيرة لدى كل الجماهير والمتابعين، وهو ما جعل الكثير من نجوم وأساطير الرياضة المصرية يقومون بزيارته للاطمئنان عليه.

وكان الإعلامي كريم حسن شحاتة كشف مؤخرًا عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة إلى حد كبير، لكنه كان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية خلال الأسبوعين المقبلين، إلا أن ظروفًا طارئة تسببت في تأجيلها لمدة شهر تقريبًا.

