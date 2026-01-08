الخميس 08 يناير 2026
ثقافة وفنون

يُعرض في رمضان على قنوات "المتحدة"، لقطات من كواليس مسلسل "توابع"

مسلسل توابع
نشرت منصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقطات من كواليس مسلسل "توابع" من بطولة النجمة ريهام حجاج، المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك.

مسلسل توابع 

ومسلسل "توابع" من بطولة ريهام حجاج وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وهاني عادل وأنوشكا، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

ويُعد مسلسل "توابع" التعاون الدرامي الثاني على التوالي الذي يجمع ريهام حجاج بالكاتب محمد ناير والمخرج يحيى إسماعيل، بعد النجاح الذي حققه مسلسلهم السابق "أثينا" والذي عُرض في موسم رمضان الماضي.  

 

مسلسل توابع 
ريهام حجاج 

وكانت ريهام حجاج قد بدأت مؤخرا تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «توابع»، حيث جمعتها المشاهد الأولى بالفنانة سهر الصايغ داخل أحد الكافيهات بمنطقة المهندسين، والذي يُعد الموقع الأساسي الذي تعيش فيه بطلة العمل وتلتقي بأصدقائها، على أن يُعرض المسلسل ضمن سباق دراما رمضان 2026.

وتجسد ريهام حجاج خلال أحداث المسلسل شخصية «إنفلونسر» تتورط في جريمة قتل غامضة، وتسعى طوال الأحداث إلى تبرئة نفسها وكشف الحقيقة، في إطار درامي يجمع بين التشويق والإثارة، مع تسليط الضوء على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وهوس الشهرة على الحياة الشخصية والنفسية.

وتدرس الشركة المنتجة للمسلسل مقترح لزيادة عدد حلقات المسلسل من 15 إلى 30 حلقة، نظرًا لثراء القصة وتعدد خطوطها الدرامية، بما يسمح بتوسيع الأحداث والشخصيات.

الجريدة الرسمية