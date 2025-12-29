الإثنين 29 ديسمبر 2025
ريهام حجاج تتردد على طبيب نفسي ضمن أحداث مسلسل "توابع" برمضان 2026

18 حجم الخط

تشهد أحداث مسلسل «توابع»، الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، تطورات نفسية معقدة، حيث تظهر خلال العمل وهي تتردد على طبيب نفسي نتيجة معاناتها من هوس الشهرة، وهو ما ينعكس على تصرفاتها وسلوكها، ويدفعها إلى قرارات مصيرية، من بينها خلع الحجاب.

وبدأت ريهام حجاج تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد «توابع»، حيث جمعتها المشاهد الأولى بالفنانة سهر الصايغ داخل أحد الكافيهات بمنطقة المهندسين، والذي يُعد الموقع الأساسي الذي تعيش فيه بطلة العمل وتلتقي بأصدقائها، على أن يُعرض المسلسل ضمن سباق دراما رمضان 2026.

وجاء اختيار «توابع» من بين عدد من السيناريوهات التي عُرضت على ريهام حجاج، وهو من تأليف الكاتب محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، في تعاون جديد يجمع الثلاثي بعد نجاحات سابقة.

تفاصيل العمل وشخصية إنفلونسر

وتجسد ريهام حجاج خلال أحداث المسلسل شخصية «إنفلونسر» تتورط في جريمة قتل غامضة، وتسعى طوال الأحداث إلى تبرئة نفسها وكشف الحقيقة، في إطار درامي يجمع بين التشويق والإثارة، مع تسليط الضوء على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وهوس الشهرة على الحياة الشخصية والنفسية.

وكشفت الشركة المنتجة عن دراسة مقترح لزيادة عدد حلقات المسلسل من 15 إلى 30 حلقة، نظرًا لثراء القصة وتعدد خطوطها الدرامية، بما يسمح بتوسيع الأحداث والشخصيات.

ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم إلى جانب ريهام حجاج، من بينهم أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، وسوسن بدر، ومن المقرر أن يستمر التصوير في الديكور الحالي لمدة أسبوع تقريبًا قبل الانتقال إلى مواقع تصوير أخرى. 

ثلاثي ناجح يتجدد

ويُعد مسلسل «توابع» التعاون الدرامي الثاني على التوالي الذي يجمع ريهام حجاج بالكاتب محمد ناير والمخرج يحيى إسماعيل، بعد النجاح الذي حققه مسلسلهم السابق «أثينا» والذي عُرض في موسم رمضان الماضي.  

