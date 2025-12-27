السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ترشيح وائل جسار لغناء تتر مسلسل "توابع" لـ ريهام حجاج

وائل جسار، فيتو
وائل جسار، فيتو
18 حجم الخط

رشحت الشركة المنتجة لمسلسل توابع الذي يقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج المطرب وائل جسار لغناء تتر العمل، ولكن لم يتم التعاقد بشكل رسمي حتى الآن.

 

واستقرت الفنانة ريهام حجاج على مسلسلها الجديد "توابع" لخوض سباق دراما رمضان 2026 به، حيث بدأت فعليًّا تصوير المشاهد الأولى من العمل في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة مطلع الأسبوع الجاري.

ويأتي اختيار "توابع" من بين عدد من السيناريوهات التي عرضت على النجمة، وهو من تأليف الكاتب محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

 

تفاصيل العمل وتجسيد شخصية "إنفلونسر"

تجسد ريهام حجاج في المسلسل شخصية "إنفلونسر" تسعى لتبرئة نفسها من جريمة قتل غامضة، وتدور الأحداث حول رحلتها للكشف عن الحقيقة في إطار من التشويق والإثارة.

وكشفت الشركة المنتجة للعمل عن دراسة مقترح لتحويل المسلسل من 15 حلقة إلى 30 حلقة، لثراء القصة وقدرتها على استيعاب هذا الامتداد الزمني.

ويضم العمل نخبة من النجوم الكبار بجانب ريهام حجاج، منهم: أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، وسوسن بدر، ومن المتوقع أن يستمر التصوير في الديكور الحالي لما يقرب من أسبوع قبل الانتقال إلى مواقع تصوير أخرى.

 

عودة ريهام حجاج بالثلاثي الناجح

يُعد مسلسل "توابع" هو التعاون الدرامي الثاني على التوالي الذي يجمع النجمة ريهام حجاج، والكاتب محمد ناير، والمخرج يحيى إسماعيل، بعد النجاح الذي حققه مسلسلهم الأخير "أثينا" الذي عُرض في رمضان الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وائل جسار توابع مسلسل توابع ريهام حجاج مسلسلات رمضان 2026 اخبار الفن

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مان يونايتد يتقدم 1-0 على نيوكاسل في الشوط الأول

لقنه درسا لن ينساه، ماذا قال هاني أبو ريدة لـ محمد هاني بعد طرده أمام جنوب إفريقيا

خريطة سقوط الأمطار غدا السبت.. تعرف عليها

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم

فرمها وحولها لخردة، الصور الأولى لحادث دهس قطار منوف لـ"ميكروباص"

مانشستر يونايتد يخطف فوزا قاتلا أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

قطار يدهس "ميكروباص" قرب محطة سرس الليان في المنوفية

والده أثار قلق محبيه بشأن حالته الصحية، سر تصدر "محمد القلاجي" مواقع التواصل الاجتماعي

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

10 أدعية تقال في صلاة الفجر للفرج

مفاجأة من العيار الثقيل بخروج هذا المتسابق، نتيجة الحلقة 13 من "دولة التلاوة" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads