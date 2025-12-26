الجمعة 26 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

سهر الصايغ صديقة ريهام حجاج ضمن أحداث مسلسل "توابع" برمضان 2026

سهر الصايغ
سهر الصايغ
تشارك الفنانة سهر الصايغ ضمن أحداث مسلسل “توابع” والذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026.

وتلعب سهر الصايغ شخصية الصديقة المقربة لريهام حجاج، والتي تساعدها في إثبات براءتها من تهمة القتل التي تتهم فيها ضمن أحداث العمل.

وكانت قد بدأت الفنانة ريهام حجاج تصوير أولى مشاهد مسلسها الجديد “توابع” وجمعتها المشاهد الأولى بالفنانة سهر الصايغ داخل أحد الكافيهات بمنطقة المهندسين، وهو المكان الذى تستقر فيه بطله العمل وأصدقائها، ومن المقرر عرض العمل خلال  سباق دراما رمضان 2026.

ويأتي اختيار "توابع" من بين عدد من السيناريوهات التي عرضت على النجمة ريهام حجاج، وهو من تأليف الكاتب محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

تفاصيل العمل وتجسيد شخصية "إنفلونسر"

تجسد ريهام حجاج في المسلسل شخصية "إنفلونسر" تسعى لتبرئة نفسها من جريمة قتل غامضة، وتدور الأحداث حول رحلتها للكشف عن الحقيقة في إطار من التشويق والإثارة.

 

وكشفت الشركة المنتجة للعمل عن دراسة مقترح لتحويل المسلسل من 15 حلقة إلى 30 حلقة، نظرًا لثراء القصة وقدرتها على استيعاب هذا الامتداد الزمني.

ويضم العمل مجموعة من  النجوم بجانب ريهام حجاج، منهم: أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، وسوسن بدر، ومن المتوقع أن يستمر التصوير في الديكور الحالي لما يقرب من أسبوع قبل الانتقال إلى مواقع تصوير أخرى.

عودة ريهام حجاج بالثلاثي الناجح

يُعد مسلسل توابع هو التعاون الدرامي الثاني على التوالي الذي يجمع النجمة ريهام حجاج، والكاتب محمد ناير، والمخرج يحيى إسماعيل، بعد النجاح الذي حققه مسلسلهم الأخير "أثينا" الذي عُرض في رمضان الماضي.

