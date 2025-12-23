الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
مسلسلات رمضان 2026، ريهام حجاج تبدأ تصوير "توابع" داخل كافيه بالمهندسين

 مسلسلات رمضان 2026، بدأت الفنانة ريهام حجاج تصوير أولى مشاهد مسلسها الجديد “توابع” وجمعتها المشاهد الأولى بالفنانة سهر الصايغ داخل أحد الكافيهات بمنطقة المهندسين، وهو المكان الذى تستقر فيه بطله العمل وأصدقائها، ومن المقرر عرض العمل خلال  سباق دراما رمضان 2026.

ويأتي اختيار "توابع" من بين عدد من السيناريوهات التي عرضت على النجمة ريهام حجاج، وهو من تأليف الكاتب محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

تفاصيل العمل وتجسيد شخصية "إنفلونسر"

تجسد ريهام حجاج في المسلسل شخصية "إنفلونسر" تسعى لتبرئة نفسها من جريمة قتل غامضة، وتدور الأحداث حول رحلتها للكشف عن الحقيقة في إطار من التشويق والإثارة.

 

وكشفت الشركة المنتجة للعمل عن دراسة مقترح لتحويل المسلسل من 15 حلقة إلى 30 حلقة، نظرًا لثراء القصة وقدرتها على استيعاب هذا الامتداد الزمني.

ويضم العمل مجموعة من  النجوم بجانب ريهام حجاج، منهم: أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، وسوسن بدر، ومن المتوقع أن يستمر التصوير في الديكور الحالي لما يقرب من أسبوع قبل الانتقال إلى مواقع تصوير أخرى.

عودة ريهام حجاج بالثلاثي الناجح

يُعد مسلسل توابع هو التعاون الدرامي الثاني على التوالي الذي يجمع النجمة ريهام حجاج، والكاتب محمد ناير، والمخرج يحيى إسماعيل، بعد النجاح الذي حققه مسلسلهم الأخير "أثينا" الذي عُرض في رمضان الماضي.

