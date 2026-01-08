موعد الامتحان الشفوي للمتقدمين لمسابقة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

18 حجم الخط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة خدمة الاستعلام عن موعد ومكان عقد الامتحان الشفوي للمتقدمين الناجحين في الامتحان الإلكتروني الخاص بمسابقة شغل 86 وظيفة بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

وأوضح الجهاز أن الامتحان الشفوي من المقرر عقده بمقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، 3 شارع سمير عبد الرؤوف، امتداد شارع مكرم عبيد، خلف السراج مول، مدينة نصر، القاهرة، مشيرا إلى أن الحضور سيكون وفق المواعيد المحددة لكل متقدم على صفحة الاستعلام الخاصة به التي ستظهر له على بوابة الوظائف الحكومية.

وكان الجهاز قد أعلن في وقت سابق عن حاجة الهيئة لشغل عدد من الوظائف، شملت 75 وظيفة تخصصية و11 وظيفة فنية بمختلف التخصصات.

