حوادث

اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في الـ19 دائرة الملغاة

مجلس الدولة، فيتو
تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، استقبال الطعون الانتخابية على نتيجة جولة الإعادة على مستوى 7 محافظات.

وكانت المحكمة الإدارية العليا استقبلت 5 طعون على نتيجة جولة الإعادة في الـ19 دائرة الملغاة، على مستوى الـ7 محافظات التي أعلنتها الهيئة عنها، ومن المنتظر أن تحدد المحكمة جلسة عاجلة لهذه الطعون.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي أعلنت النتيجة

جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، أعلنتها نتائج جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية ملغاة على مستوى 7 محافظات هي "الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم"، والتي أُجريت لحسم 35 مقعدًا برلمانيًّا متبقيًا.

الجريدة الرسمية