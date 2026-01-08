الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السجن 7 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في تجارة البودر المخدر بعين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة قدرها 700 جرام من مخدر البودر بقصد الاتجار بها وترويجها بدائرة قسم شرطة عين شمس بالسجن المشدد 7 سنوات.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم الاتجار في المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحيازة سلاح ناري.

وتسلمت النيابة العامة تقرير المعمل الكيماوي للمضبوطات وتبين أنها عبارة عن 10 أكياس بلاستيكية بداخلها مسحوق بيج اللون وزنوا 700 جرام ثبت أنها جميعا مسحوق للبودر المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا يفيد بقيام تشكيل عصابي بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث للفحص والتحري.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين وتبين أنهم 3 عاطين لهم معلومات جنائية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وعاقبت المادة 33 من  قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة مخدر البودر قسم شرطة عين شمس النيابة العامة قانون العقوبات

مواد متعلقة

السجن المشدد 6 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بحدائق القبة

إحالة عاطل عثر بحوزته على 20 فرشا من مخدر الحشيش للمحاكمة

إحالة شخصين للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في مخدر الترامادول بالجيزة

عاطل يستأنف على حبسه 6 سنوات بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين بالإسماعيلية
ads

الأكثر قراءة

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

بعد “أفندينا”.. سقوط شبكات فساد جديدة في شركة كهرباء شمال القاهرة.. تنزيل درجة رئيس قطاع و4 من مديري العموم بعد ثبوت تورطهم.. وكشف تجاوزات مالية خطيرة

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

البلاستيك بـ 30 جنيه، أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس

الدولار يسجل 12,300 ليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية