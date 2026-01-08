السجن 7 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في تجارة البودر المخدر بعين شمس

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة قدرها 700 جرام من مخدر البودر بقصد الاتجار بها وترويجها بدائرة قسم شرطة عين شمس بالسجن المشدد 7 سنوات.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم الاتجار في المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحيازة سلاح ناري.

وتسلمت النيابة العامة تقرير المعمل الكيماوي للمضبوطات وتبين أنها عبارة عن 10 أكياس بلاستيكية بداخلها مسحوق بيج اللون وزنوا 700 جرام ثبت أنها جميعا مسحوق للبودر المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا يفيد بقيام تشكيل عصابي بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث للفحص والتحري.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين وتبين أنهم 3 عاطين لهم معلومات جنائية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك

