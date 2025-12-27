السجن المشدد 6 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بحدائق القبة

18 حجم الخط

قضت محكمة شمال القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، أحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما أحرز ذخيرة عبارة عن طلقة تستخدم على الأسلحة النارية بدون ترخيص وسلاح ناري غير صالح للاستخدام دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.



وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات التي ضبطت بحوزة المتهم عبارة عن 72 لفافة ورقية من مخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 34.70 جراما.

كما أثبت تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن المضبوطات شملت طلقة خرطوش عيار 12، كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون



وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.