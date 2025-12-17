الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدرات في المرج

 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة قدرها 400 جرام من مخدر الميثامفيتامين بقصد ترويجها بدائرة قسم شرطة المرج بالسجن المشدد 5 سنوات. 

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة الاتجار في المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتسلمت النيابة العامة تقرير المعمل الكيماوي للمضبوطات وتبين أنها عبارة عن 8 أكياس بلاستيكية بداخلها مسحوق كريستالي اللون وزنوا 400 جرام ثبت أنها جميعا مسحوق للميثامفيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا يفيد بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث للفحص والتحري. 

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن في ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

وعاقبت المادة 33 من  قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

