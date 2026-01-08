الخميس 08 يناير 2026
حبس تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي
أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي مكون من 12 شخصا تخصص في استغلال الاطفال في اعمال التسول واستجداء المارة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 شخصًا (5 رجال و7 سيدات)، 7 منهم لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

تفاصيل الواقعة
كما تم ضبط 16 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وبمواجهتهم أقر المتهمون بممارستهم النشاط الإجرامي.
الإجراءات القانونية وحماية الأطفال:
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتسليم الأطفال لأهليتهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية
أسباب تمركز المتسولين أمام المساجد والمحال التجارية

يتواجد المتسولون في الأماكن العامة مثل الشوارع والميادين وأمام المساجد والمحال التجارية، ويستغل البعض هذه الأماكن لطلب المال من المارة، وأحيانًا يستغلون الأطفال أو يظهرون بمظهر يحتاج للشفقة لتحقيق أهدافهم، وقد أصبحت هذه الظاهرة تشكل ضغطًا على المواطنين وتؤثر سلبًا على صورة المجتمع، ما استدعى الحاجة إلى تنظيمها عبر تشريعات واضحة.

وتعد قوانين مكافحة التسول جزءًا من الإجراءات القانونية لحفظ النظام العام والتقليل من الظواهر السلبية في المجتمع، وتتمثل العقوبات القانونية على النحو التالي:

وفقًا للقانون، يُعاقب كل من يُضبط بتهمة التسول في الأماكن العامة أو استجداء المال بطرق غير مشروعة بالحبس لمدة تتراوح بين يوم وستة أشهر. كما تُفرض غرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 100 جنيه مصري، وقد تزيد في بعض الحالات وفقًا لما تحدده المحكمة.

النيابة العامة أعمال التسول وزارة الداخلية الادارة العامة لمباحث رعاية الاحداث قطاع الشرطة المتخصصة

