إغلاق 3 مخابز بعد استيلاء أصحابها على 22 جوال دقيق مدعم بالصف وأطفيح

أغلقت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ٣ مخابز بدوائر مركزي شرطة الصف وأطفيح، بعد ضبط أصحابها لاستيلائهم على ٢٢ جوالا من الدقيق البلدي المدعم والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء بهدف التربح غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المخابز الثلاثة.

ضبط 15 جوال دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي

وفي أوسيم، شنت إدارة التموين حملة برئاسة صلاح غراب وماهر عامر، أسفرت عن ضبط 15 جوال دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات داخل أحد مطاحن القطاع العام لحين صدور قرار النيابة.

وأكدت المديرية استمرار الحملات اليومية على الأسواق والمخابز لضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، ومراقبة جودة المنتجات الغذائية، ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تضر بصحة المواطنين، وتستمر فرق الرقابة في متابعة الأسواق لضمان انضباط الأسواق وحماية المستهلكين من المخالفات التموينية.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة حملاتها المكثفة، تنفيذًا لتوجيهات مدير المديرية السيد بلاسي، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، للتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات الصحية، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تهدد صحة المواطنين أو تمس حقوقهم التموينية.



