شددني المرة دي!

الخميس 08 يناير 2026
كان فيه راجل حاسس إن كل حاجة راحت من إيده. قوة، شغل، ثقة، حتى احترامه لنفسه. كان دايمًا يقول “أنا كنت غير كده”، بس دلوقتي بقى بيقول “أنا بقيت كده ليه؟”. غلطات ورا غلطات، واختيارات غلط جرّت اللي بعدها، لحد ما وصل لمرحلة حاسس فيها إن مفيش ولا حاجة فاضلة له.

قعد مع نفسه كتير وقال إن الفرص خلصت، وإن اللي حصل مينفعش يتصلّح. بس في ليلة، وهو في أضعف حالاته، حس بحاجة شدّته من جواه. رفع عينه وقال من قلبه، من غير ترتيب ولا كلام كبير: "يا رب.. فاكرني؟”

ما طلبش يرجع زي زمان، ولا طلب يمسح اللي فات. طلب حاجة واحدة بس: “قوّيني المرة دي”. تاني يوم، مصحيش بقدرات خارقة، ولا الدنيا اتقلبت فجأة. بس صحي بإحساس إنه لسه ليه قيمة، ولسه ربنا سامعه. خد خطوة صغيرة كان خايف ياخدها بقاله سنين. اعتذر، صلح، وقف قدام غلطه، ومهربش.

القوة اللي جتله ما كانتش في العضلات، كانت في الجرأة. جرأة يعترف، وجرأة يبدأ من جديد، وجرأة يقف حتى لو وقوفه صعب.. وده زي ما شمشون عمل والكتاب قال عنه:“فدعا شمشون الرب وقال: يا سيدي الرب، اذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط.” (قضاة 16: 28).

نعمة النسيان

مفترق طرق

ربنا مش دايمًا بيدينا قوة نرجّع بيها اللي فات، بس بيدينا قوة نخلّص اللي جاي. شمشون مقالش “رجّعني زي الأول”، قال “شدّدني المرة دي”. واللي ينادي ربنا من ضعفه، ربنا عمره ما يتأخر عنه. حتى لو كانت آخر فرصة.. بتبقى كفاية.

