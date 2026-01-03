معاه في أمان

السبت 03 يناير 2026
كان فيه راجل بسيط بيشتغل سواق، كل يوم يصحى بدري قبل الزحمة، ينزل بعربيته القديمة اللي حافظ كل صوت فيها، العربية كانت بتعطل كتير، وناس كتير قالوله يغيّرها، بس هو كان دايمًا يقول إن اللي في إيده يكفيه، وطالما ربنا ساتر، يبقى مفيش داعي للقلق.

كان بيحب يمشي على مهله، لا مستعجل قوي ولا بطيء زيادة عن اللزوم، بس جواه إحساس إن في حد ماشي الطريق معاه كل يوم وعينه عليه ومعاه في طريقه.

في يوم، وهو ماشي في طريق متعود عليه، العربية سخنت فجأة واضطر يركن على جنب. اتضايق، لأنه كان مرتبط بمشوار، وحس إن اليوم بيبوظ من أوله. لكن فضل واقف شوية، فتح الكبوت، ومش فاهم حاجة. لكن وقتها قال في قلبه إن دي مشكلة بسيطة وهتعدي، وقعد مستني العربية تهدى.

بعد دقايق قليلة، سمع صوت فرامل وصوت خبطة قوية قدّامه. عربية كانت ماشية بسرعة دخلت في واحدة تانية، والحادثة حصلت في نفس الحتة اللي كان المفروض يعدّي منها.

وقف يبص حواليه، وقلبه كان بيدق جامد، وهو بيتخيل لو عربيته مسخنتش، ولو كان كمّل ثواني زيادة، كان زمانه هو اللي واقف مكانهم.

رجع قعد في عربيته، وإيده على الدركسيون، وقال بصوت واطي: إنت فعلًا عينك عليا يارب. مقالش أكتر من كده، بس الكلمة كانت كفاية. حس إن اللي حصل مش مجرد صدفة، وإن الوقفة اللي ضايقته من شوية كانت ستر.

وصل شغله متأخر، واتخصم له جزء من يومه. زعل شوية، بس ماعترضش. وهو راجع البيت، كان فاكر الحادثة أكتر من الفلوس. ولما حكى لمراته، قالها بهدوء إن اللي راح فلوس، بس اللي اتحفظ أغلى بكتير.

مش كل حاجة بتتشاف

الساعة اللي مكانتش بتدق

نام وهو مطمّن. مش لأن الطريق بقى أمان، ولا لأن المشاكل اختفت، لكن لأنه فهم إن الشر ممكن يكون موجود، بس طول ما ربنا معاه.. هو دايمًا هيكون في أمان وبخير.

