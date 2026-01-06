نعمة النسيان

18 حجم الخط

ست عدّت بتعب لمدة كبيرة في حياتها. تعب من النوع اللي بيقعد كتير ومييخلصش، سواء تعب شغل أو ضغط ومسؤولية أوحاجات فضلت تتحملها أكتر من اللازم. لكن كانت دايمًا تقول إن أصعب حاجة مش التعب نفسه، لكن الإحساس إن التعب ده مالوش مقابل. اشتغلت، وصبرت، واستنت، وفي الآخر كانت كل مرة ترجع نقطة أقل من اللي بدأت منها.

في فترة معينة، الحزن مسك فيها جامد. افتكرت حاجات كتير راحت، وفرص مكملتش، وكلام كانت مستنية تسمعه ومجاش. كانت بتصلي، بس مش بنفس الحماس القديم. صلاة فيها وجع أكتر من طلب، وسؤال أكتر من رجاء.

في يوم، وهي قاعدة لوحدها، فتحت الإنجيل من غير قصد، ووقعت عينها على آية من سفر التكوين بتقول: “لأن الله أنساني كل تعبي". الكلمة شدّتها وقتها. مش عوّضني ولا رجّعلي اللي راح.. أنساني.

عدّت الأيام، وربنا ممسحش الذكريات فجأة من دماغها، ولا لغى اللي حصل. بس ابتدى يدخل في حياتها حاجات صغيرة، راحة في الشغل، ناس جديدة طيبين، ضحكة طلعت من قلبها من غير ما تحس. لقت نفسها بتضحك، وبعدين تستغرب: إمتى خفّ الوجع؟

في مرة افتكرت موقف قديم كان بيوجعها قوي، لقت إنها مش متأثرة زي الأول. ساعتها فهمت إن التعويض مش دايمًا بييجي في شكل حاجة كبيرة، ساعات بييجي في شكل أن القلب يكون مرتاح.

قالت في صلاتها بهدوء وقتها: دلوقتي فهمت يا رب. أنت مشيلتش التعب من دماغي.. بس شيلته من قلبي. لأن تعويض ربنا الحقيقي مش بس يرجّع اللي راح، لكن يدي سلام يخلي الحزن ميبقاش له نفس الوجع.

