كان الجو لسة الصبح بدري، والضباب لسه مالي كل حتة في الشارع، كأنه مش عايز يسيب الليل يمشي. ولد صغير قاعد جنب أمه على سرير قديم، ماسك في إيده ساعة حائط صغيرة.. مكسورة. الساعة دي مكانتش بتدق، ومكانش ليها صوت، لكنه كان متمسك بيها كأنها كنز.

الأم سألته بهدوء وهي بتصلح هدومه قبل الكنيسة: هتاخد الساعة دي ليه يا حبيبي؟ رد وهو باصص فيها، بعينين مليانين تفكير أكبر من سنه: عشان أديها لربنا.. ابتسمت الأم، وقالت وهي فاكرة إنه لعب أطفال: بس دي بايظة.

هز راسه وقال في ثقة: ما هو عارف.. وفي أتوبيس مدارس الأحد، كان الطفل ساكت. الخادم لاحظ إنه مش زي عادته، لا بيضحك ولا بيهزر. قرب منه وسأله: مالك؟ فرفع الطفل الساعة قدامه، وقال: أنا مش عارف أدي ربنا إيه.. أنا ما عنديش حاجة حلوة، غير دي.

الخادم حاول يفهم: بس دي ساعة بايظة، ما بتنفعش.. بص له الطفل، وفي صوته حزن بسيط لكنه صادق: أنا كمان بايظ.. بس هو بيحبني.

سكت الخادم. الكلمة دخلت قلبه قبل ودنه. الطفل كمّل: بابا قال لي ربنا بيحب اللي يديه وقته.. وأنا معنديش غير وقت مكسور.

وصلوا الكنيسة. وقت العظة، الطفل قام بهدوء، وراح حط الساعة قدام المذبح، ومشي من غير ما حد يحس. مقالش حاجة، مطلبش حاجة. بس وهو راجع مكانه، كان وشه منور.. بعد الاجتماع، الخادم سأله: إنت حاسس بإيه دلوقتي؟ قال بابتسامة صغيرة: حاسس إن الوقت بقى بتاعه.

إحنا كتير بنفتكر إن اللي يتقدم لربنا لازم يكون كامل زي صلاة كاملة، وقت منظم، قلب مش متلخبط، حياة مستقيمة. لكن الحقيقة إن أكتر حاجة بتمس قلب الله.. هي اللي بنفتكر إنها متنفعش.

الطفل مقدمش ساعة شغالة، قدم ساعة مكسورة، زي أيامنا اللي بتجري من غير ما نحس، زي صلواتنا اللي بتطلع متقطعة، زي قلوبنا اللي ساعات بتحب وساعات تتوه. لكن الله لا يطلب الكمال، هو يطلب الانتماء.

زي ما الكتاب قال بالظبط: “يا ابني أعطني قلبك”. مش وقتك بس، ولا مالك، ولا مجهودك… قلبك، بكل كسوره.

وأنت داخل سنة جديدة من عمرك، اسأل نفسك السؤال الصادق: إيه الحاجة اللي خايف أديها لربنا عشان حاسس إنها مش كفاية؟ يمكن هي دي بالضبط اللي مستنيها منك.

لأنه ماشتراكش لما كنت كامل، اشتراك بدمه وأنت ضعيف.. وأنت مكسور.. وأنت محتاج. فعلشان كده خليك مطمن ومتخافش، حط وقتك، وألمك، وحيرتك، في إيده. حتى الساعة اللي مكانتش بتدق، لما اتحطت قدامه.. بقى ليها معنى.

