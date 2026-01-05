الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

مفترق طرق

18 حجم الخط

 كان في شاب بيعدي بمرحلة حيرة في حياته. مش حيرة دلع، لكن حيرة قرارات مصيرية. شغل، ومستقبل، وخطوة لو خدها غلط ممكن تضيّع عليه سنين. كل يوم يفكر، وكل ما يفكر أكتر، دماغه تتشتت أكتر. لأن كل طريق قدامه له مميزات، بس ولا واحد فيهم مريّحه.

 

جرب يسمع لناس كتير. كل واحد يقوله اعمل كذا، والتاني يقول لأ، اعمل العكس. وفي الآخر حس إنه تايه أكتر. وفي ليلة، قعد لوحده، مش ماسك موبايل ولا فاتح حاجة، وقال بهدوء: “يا رب، أنا مش عارف أمشي فين.. وإنت عارف إن قلبي مرفوع ليك”.

 

فتح الإنجيل قدامه، ووقعت عينه على آية من سفر المزامير بتقول: “عَرِّفْنِي الطَّرِيقَ الَّتِي أَسْلُكُ فِيهَا، لأَنِّي إِلَيْكَ رَفَعْتُ نَفْسِي”. وقتها حس إن الآية مش بس كلام، دي صلاة شبه اللي حاسسها في قلبه في نفس اللحظة اللي عايشها.

 

من اليوم ده، قرر يعمل حاجة مختلفة. قرر ميجريش، وميستعجلش، والأهم أنه يبطل يجري من الخوف. ابتدى ياخد خطوة واحدة بس في اليوم، لكن بقلب جديد وهو واثق إن ربنا شايف الطريق كله حتى لو هو شايف خطوة واحدة قدامه.

 

لدرجة في مرة باب اتقفل قدامه، وجايز وقنها اتوجع، بس ماتكسرش. وفي مرة لما فرصة اتأخرت عليه، مفقدش رجاؤه. كان حاسس إن ربنا بيوجهه.. جايز مش بالسرعة اللي هو عايزها، لكن بالوتيرة اللي توصله في الآخر.

دايمًا للخير

معاه في أمان

بعد فترة، الطريق ابتدى أنه يبان. مش بسرعة، ولا بشكل كبير زي ما كان متخيل، لكن بان بهدوء. وحس لأول مرة إن القرار اللي بياخده مش تقيل على قلبه. ساعتها فهم إن الاتكال مش إنك تعرف كل التفاصيل، لكن إنك تثق في اللي ماسكك وإنت ماشي. وإن اللي يرفع نفسه لربنا بصدق.. ربنا عمره ما يسيبه تايه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو بوابة فيتو الكاتب بولا وجيه

مواد متعلقة

مش كل حاجة بتتشاف

الساعة اللي مكانتش بتدق

شكرًا سيادة الوزير محمد جبران

حين تصبح السلامة المهنية فعل وعي لا شعارًا

دعوة تحمل رسالة.. والأزهر يؤكد أن الاختلاف قوة

الأكثر قراءة

الهبرد يرتفع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

السيسي يوجه بتطوير خدمات الحوسبة السحابية والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية السعودي

وزارة النقل تحذر من هذه الظاهرة وتتوعد المخالفين

السيسي: حريصون على تعزيز علاقات التعاون مع السعودية في مختلف المجالات

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

126.43 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بالصاحبة في قوله تعالى "وصاحبته وبنيه"؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

هل قراءة القرآن في الفجر تكون قبل الصلاة أم بعدها، الإفتاء توضح

تفسير حلم الزوجة بالحمل وعلاقته بوجود صعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية