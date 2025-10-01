الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

لقاء سويدان: مسلسل "أيام" من الواقع وردود الأفعال أسعدتني

لقاء سويدان
لقاء سويدان

أعربت الفنانة لقاء سويدان عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسل الأيام الذي يتم عرضه حاليًا، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن يترك العمل أثرا في الجمهور بهذا الشكل.

 

وقالت إن القصص الذي يتناولها مسلسل الأيام من الواقع المصري الذي نعيشه، وهناك قصص مشابهة لهذا العمل كثيرة.

مسلسل أيام 

وكان مسلسل أيام حقق نجاحًا كبيرًا في جزئيه السابقين على منصة شاهد وقناة MBC مصر، حيث تصدر نسب المشاهدة وأصبح رقم واحد على المنصة والقناة.  

جدير بالذكر أن الجزء الأول عُرض في نوفمبر 2021، والجزء الثاني في يناير 2022، ونجح العمل في الحفاظ على مكانته كواحد من أبرز المسلسلات الدرامية.  

والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، وشارك في بطولة “أيام” نخبة من النجوم، منهم: رياض الخولي، شيري عادل، حورية فرغلي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، رشدي الشامي، ندى موسى، محمد عادل، محمود حجازي، حجاج عبد العظيم، جمال عبد الناصر، لقاء سويدان، سماح السعيد، محمد الصاوي، محمد يونس، هاجر عفيفي، مي القاضي، حلمي فودة وغيرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لقاء سويدان مسلسل أيام أيام اخبار الفن

الأكثر قراءة

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

أبرزها إيقاف نجمي الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

طالب من الفيوم يتصدر مسابقة الحساب الذهني على مستوى العالم

بعد تشجيع جنوني من جماهير جالطة سراي، تصرف غريب من محمد صلاح على دكة ليفربول (فيديو)

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

بعد أسبوع من العلاج، وفاة الشاب ضحية الشهامة بالقليوبية

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

ارتفاع الأحمر والأبيض، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسقط حقوق العباد بالتوبة والاستغفار؟ أزهري يجيب (فيديو)

بعد واقعة تسميم الكلاب بحدائق الأهرام، ما حكم الشرع في قتل الحيوانات الضالة؟

حكم الجهر بالأذكار في الأماكن العامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads