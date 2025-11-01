السبت 01 نوفمبر 2025
لقاء سويدان عن افتتاح المتحف المصري الكبير: حدث فاق الخيال

لقاء سويدان
لقاء سويدان

علقت الفنانة لقاء سويدان على فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، قائلة; إنه حدث فاق خيال الجميع، والمصريين اعتبروا هذا اليوم عيدا لهم جميعًا.

وتابعت في تصريجات لفيتو: "الاحتفالات في كل مكان، والسرور ملا الشوارع وأدخل الفرحة على المصريين، وواثقة أن أجدادنا المصريين القدماء فرحوا بنا وفخورون بما يحدث، كما نحن دائمًا فخورون بهم".
 

حفل افتتاح المتحف المصري

وتشهد مصر حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية مساء اليوم، حيث يُشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 79 وفدًا رسميًا، من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر، وذلك طبقًا لما نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثا استثنائيا يعد من أضخم متاحف العالم، وأكبر متحف يضم حضارة واحدة وهي الحضارة الفرعونية.

