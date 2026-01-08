تعرف على دور وزارة الاتصالات فى بناء القدرات الرقمية خلال 2025

18 حجم الخط

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025 تطورًا متسارعًا عزز مكانته كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب دوره الحيوي كقطاع خدمية وإنتاجية فى آنٍ واحد.

حيث جاء هذا التطور نتيجة ثمرة التوسع فى تنفيذ المشروعات التكنولوجية ومنها بناء القدرات الرقمية التي نستعرض خلال السطور التالية أبرز ملامحها:

بناء القدرات الرقمية

- تنفيذ منظومة لبناء القدرات فى كافة التخصصات التكنولوجية لمختلف المراحل العمرية من خلال برامج تعليمية متخصصة لما قبل الجامعى عبر مدارس We للتكنولوجيا التطبيقية والجامعى بالإضافة الى مبادرات تدريبية يتم تقديمها بآليات متعددة منها التدريب المباشر وعبر منصات رقمية الأمر الذى أثمر عن تضاعف عدد المتدربين 200 ضعف خلال 7 أعوام ليصل إلى 500 ألف متدرب فى العام المالى الماضى ومن المستهدف تدريب 800 ألف متدرب فى العام المالى الحالى.

- إطلاق المبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون" وهى منحة تدريبية مجانية بالكامل يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية العسكرية المصرية، وبالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية وكذلك الشركات المتخصصة فى تنمية المهارات الشخصية واللغوية والجامعات الدولية. وتوفر المبادرة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية المتنوعة، وتشمل برنامج الدبلوم المكثف (4 أشهر) وبرنامج الدبلوم المتخصص (9 أشهر) وبرنامج الماجستير المهنى (12 شهرا) وبرنامج ماجستير العلوم (24 شهرا).

- فى ضوء تنفيذ مبادرات أجيال مصر الرقمية تم تدريب 70 ألف متدرب من مبادرة براعم مصر الرقمية خلال العام التدريبى (24/25) والتى تستهدف تأهيل وبناء المهارات التكنولوجية لتلاميذ المدارس من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف السادس الابتدائى من خلال برنامج أساسى لعدد 40 ألف متدرب بالإضافة إلى برنامج صيفى مكثف لعدد 30 ألف متدرب ليصل الإجمالى منذ بداية المبادرة 130 ألف طالب وطالبة من كافة المحافظات.

- تدريب عدد 62 ألف متدرب من مبادرة أشبال مصر الرقمية خلال العام التدريبى (24/25) والتى تستهدف تطوير مهارات طلاب المدارس من الصف الأول الإعدادى حتى الصف الثانى الثانوى من خلال برنامج أساسى لعدد 46 ألف متدرب بالإضافة إلى برنامج صيفى مكثف لعدد 16 ألف متدرب ليصل الإجمالى منذ بداية المبادرة إلى 112 ألف طالب / طالبة من كافة المحافظات.

- تخريج 165 متدرب من مبادرة بُناة مصر الرقمية التى تستهدف صقل مهارات الخريجين المتفوقين فى تخصصات الهندسة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

- إطلاق دورتين جديدتين من مبادرة رواد مصر الرقمية التى تستهدف تنمية المهارات الرقمية لطلاب الجامعات والخريجين من جميع التخصصات، حيث التحق بالدورتين 23700 متدرب من طلاب الجامعات والخريجين.

معهد تكنولوجيا المعلومات

- قدم معهد تكنولوجيا المعلومات التدريب لأكثر من 35,400 طالب جامعى وخريج فى أكثر من 32 تخصصا مرتبطا بنحو 100 مسمى وظيفى، محققا معدل توظيف بلغ 85% من خريجيه، كما تعاون المعهد مع أكثر من 75 جامعة وكلية لبناء مسار متكامل لإعداد الكوادر الرقمية بما يتواكب مع التوجهات التكنولوجية العالمية ويلبى متطلبات سوق العمل المحلى. وأسهمت شراكاته مع أكثر من 500 شركة ومؤسسة فى إثراء المحتوى التدريبى وتعزيز ارتباطه المباشر بسوق العمل.

-ارتفاع إجمالى عدد مستخدمى منصة مهارة-تك التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات إلى أكثر من 700 ألف مستخدم حققوا ما يقرب من 2 مليون رحلة تعلم رقمية حيث تقدم المنصة برامجها التدريبية عبر 1700 ساعة تدريبية مسجلة فى مختلف التخصصات التكنولوجية.

- تخريج الدفعة الأولى من برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، الأول من نوعه فى مصر والذى يستهدف صقل المهارات الرقمية للمتخصصين فى المجال القانونى. والإطلاق الرسمى للنسخة الإلكترونية من البرنامج عبر منصة "مهارة تك".

- تدشين أول معمل لشركة vector فى مصر والشرق الأوسط متخصص فى البرمجيات المدمجة، وذلك بالشراكة بين معهد تكنولوجيا المعلومات، وايتيدا، وVector Informatik وSEITech Solutions، لدعم البحث التطبيقى والتدريب المتقدم فى الأنظمة المدمجة، وبرمجيات السيارات، وتصميم الدوائر، وأمن الأنظمة المدمجة، وإنترنت الأشياء.

- توقيع بروتوكول تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات وإدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة لتأهيل المجندين لسوق العمل من خلال الشركات المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات؛ حيث تُقدم منحة تدريبية احترافية تُحتسب ضمن فترة التجنيد، فى برامج تدريبية متخصصة فى عدة مجالات من بينها تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، والأمن السيبرانى، والبنية التحتية للشبكات، وأمن المعلومات، والألعاب الإلكترونية.

- وقع معهد تكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، بمشاركة عدد من الشركات العالمية الرائدة، من بينها كابجيمينى، مركز ابتكار ديلويت، وفودافون للحلول الذكية، وذلك لإطلاق أول برنامج تدريبى وطنى على منصة ServiceNow فى مصر.

المعهد القومى للاتصالات

- بلغ إجمالى عدد المستفيدين من مبادرات وبرامج المعهد المختلفة نحو 49,273 مستفيدًا، من خلال منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والتعليمية التى استهدفت الطلاب والخريجين، والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والنشء والشباب.

وضمت هذه المنظومة عددًا من المبادرات والبرامج القومية، من بينها أكاديمية المواهب المصرية، وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ومبادرة الرائدات الرقمية، وبرامج التوعية وبناء الوعى الرقمى، إلى جانب الدبلومات والدراسات العليا المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وكذلك برامج متخصصة للأطفال والنشء والشباب، وعلى رأسها أكاديمية الأمن السيبرانى للنشء والشباب.

- اضطلع المعهد بدور محورى فى تنفيذ برامج تأهيل الشباب، وفى مقدمتها برنامج شباب مصر الرقمية بمساريه (4 أشهر و6 أشهر)، وبرنامج التدريب الصيفى لطلبة الجامعات والمعاهد، وبرنامج سفراء الذكاء الاصطناعى، فضلًا عن مبادرة شباب مصر الرقمية بمراكز إبداع مصر الرقمية، التى تستهدف دعم العمل الحر وريادة الأعمال الرقمية وربط الشباب بمتطلبات سوق العمل. كذلك استضاف المعهد أكاديميات عالمية معتمدة لتقديم برامج تدريبية وشهادات احترافية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، من بينها AWS، Cisco، IBM، Huawei، Red Hat، VMware، Fortinet وAvaya.

- اعتمد المعهد 6 تخصصات كدبلومات معادلة فى مجالات شبكات الاتصالات، والبنية التحتية التكنولوجية، والأمن السيبرانى، والأنظمة المدمجة، والذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، وتطوير البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعى.

- حققت الفرق المصرية المشاركة فى المنتدى الأفرواسيوى للابتكار والتكنولوجيا إنجازًا متميزًا بحصولها على 68 جائزة فى المراكز الثلاثة الأولى، من بينها 19 جائزة للمركز الأول، بما يعكس نجاح جهود المعهد فى إعداد الكوادر المصرية للمنافسة الدولية.

مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية

- افتتاح ثمانية فروع جديدة من مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى الجديد 2025 /2026 بمحافظات مرسى مطروح، والفيوم، والمنوفية، والبحر الأحمر، والأقصر، وأسوان، وبنى سويف، وشمال سيناء ليصل بذلك عدد المدارس إلى 27 مدرسة منتشرة بكافة محافظات الجمهورية. وتقدم المدارس مناهج دراسية متطورة تتماشى مع أحدث التكنولوجيات فى مجالات الاتصالات، وتطوير المواقع والبرمجيات، والشبكات وأمن المعلومات، وتم إضافة تخصصين جديدين وهما تحليل البيانات والذكاء الاصطناعى، والفنون الرقمية.

- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة " إتش بى - مصر" HP Egypt LLC بشأن تنفيذ البرنامج العالمى الخاص بأكاديمية إتش بى للابتكار والتعليم الرقمى HP IDEA فى مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية فى جميع محافظات الجمهورية.

