التصريح بدفن جثة مسن عثر عليها بأحد شوارع مصر الجديدة

صرحت نيابة مصر الجديدة بدفن جثة مسن عثر عليها فى أحد الشوارع بمنطقة مصر الجديدة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتسليم أهل المتوفي جثته تمهيدا لدفنه.

وتبين من التحقيقات أن غيبوبة سكر وراء الوفاة ولا توجد أي شبهة جنائية في الواقعة.

العثور على جثة مسن بمصر الجديدة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص فى أحد الشوارع بمنطقة مصر الجديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن المتوفى يعاني من مرض السكري وأثناء قيامه بتنظيف سيارته فى الشارع سقط فجأة على الأرض مفارقا الحياة، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي



يعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

