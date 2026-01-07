الأربعاء 07 يناير 2026
حوادث

التحقيقات: لا شبهة جنائية في العثور على جثة شاب أسفل عقار بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه بعدما ألقي بنفسه من الطابق الرابع في الهرم، لمروره بأزمة نفسية، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

 

تفاصيل مصرع شاب في الهرم


البداية كانت بورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط شخص من عقار في الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا قفز من الطابق الرابع، مما أسفر عن مصرعه، لمروره بأزمة نفسية.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، وأمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

 

دور الطب الشرعي

يعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

 

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

