الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام مارسيليا في السوبر الفرنسي 2026

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
18 حجم الخط

السوبر الفرنسي، يحتضن ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا مساء اليوم الخميس في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2026.

ويفتقد باريس سان جيرمان أمام مارسيليا كلا من النجم المغربي أشرف حكيمي بسبب تواجده مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، إلى جانب غياب الحارس الروسي ماتفي سافونوف بداعي الإصابة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام مارسيليا في السوبر الفرنسي 2026
 

حراسة المرمي: لوكاس شوفالييه

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز - ويليان باتشو - ماركينيوس

خط الوسط: وارين زائير إيمري - فابيان رويز - فيتينيا - جواو نيفيش

خط الهجوم: برادلي باركولا - عثمان ديمبيلي - جونسالو راموس

 ويعد لقاء باريس سان جيرمان ومارسيليا هو الثالث بينهما في السوبر الفرنسي، بعدما اقتسم الطرفان الفوز في مواجهتي 2010 و2020.

وتحمل مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا اليوم في نهائي السوبر الفرنسي طابعًا ثأريًا للفريق الباريسي.

ويسعى سان جيرمان لرد اعتباره من خسارته الوحيدة في الدوري الفرنسي هذا الموسم أمام مارسيليا، بهدف دون رد، في لقاء الجولة الخامسة الذي أقيم على ملعب "فيلودروم" يوم 22 سبتمبر الماضي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 


وتقام مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026، اليوم الخميس 8 يناير 2026، على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في  الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ويمتلك باريس سان جيرمان تاريخ عريض في كأس السوبر الفرنسي إذ يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 13 بطولة، من بينها آخر ثلاثة مواسم متتالية، بينما خسر النهائي خمس مرات، كان آخرها عام 2021.

في المقابل، توج مارسيليا بالكأس 3 مرات أعوام 1971 و2010 و2011، وخسره في ثلاث مناسبات أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باريس سان جيرمان مارسيليا باريس سان جيرمان ومارسيليا مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا باريس سان جيرمان ضد مارسيليا باريس سان جيرمان أمام مارسيليا مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا مباراة باريس سان جيرمان أمام مارسيليا سان جيرمان ومارسيليا السوبر الفرنسي كأس السوبر الفرنسي

مواد متعلقة

السوبر الإسباني والفرنسي وقمة آرسنال وليفربول، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

حصاد الدور الأول بالدوري الفرنسي، سان جيرمان الأقوى هجوما والأقل خسارة

باريس سان جيرمان يحسم الديربي ويطارد متصدر الدوري الفرنسي

أوباميانج كلمة السر، مارسيليا الفرنسي يفجر أزمة بسبب أمم أفريقيا

ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، الطماطم تسجل 15 جنيها بسوق الجملة وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

القاهرة تسجل 25 وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي اليوم الخميس 8-1-2026

ريال مدريد يصطدم بـ أتلتيكو الليلة في نصف نهائي السوبر الإسباني

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

الأهلي يتابع حالة تريزيجيه ويحذر اللاعب من ارتكاب هذا الأم

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني

خدمات

المزيد

الدينار البحريني يسجل 125.58 جنيها في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي اليوم الخميس 8-1-2026

الهدوء يخيم على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 8-1-2026

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤيا الملابس القديمة في المنام وعلاقتها بالقطيعة بين الأهل والأصدقاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية