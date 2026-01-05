حصاد الدور الأول بالدوري الفرنسي، سان جيرمان الأقوى هجوما والأقل خسارة

18 حجم الخط

الدوري الفرنسي، يعد باريس سان جيرمان أقل فرق الدوري الفرنسي تلقي الخسارة خلال مواجهات الدور الأول بعدما خسر مباراتين ويليه لانس بالخسارة ثلاث مباريات.

كما يعد باريس سان جيرمان أقوى فرق الدوري هجوما بعدما أحرز لاعبوه عدد 37 هدفا فيما جاء مارسيليا في المرتبة الثانية بالأقوى خط هجوما برصيد 36 هدفا بعد انتهاء الدور الأول.

فيما تواجد لانس متصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي بالمرتبة الرابعة بالأقوي هجوما برصيد (31 هدفا) خلف باريس سان جيرمان (37 هدفا) ومارسيليا (36 هدفا) وليل (33 هدفا).

وشهدت مسابقة الدوري الدوري الفرنسي إحراز 434 هدفا خلال 153 مباراة بعد ختام الدور الأول من البطولة.

وأنهى لانس الدور الأول من بطولة الدوري الفرنسي متصدرا جدول ترتيب البطولة بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان حامل لقب النسخة الماضية للبطولة.

ويتربع لانس على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة ويليه باريس سان جيرمان برصيد 39 نقطة ثم مارسيليا ثالثا برصيد 32 نقطة بعد إنتهاء منافسات الجولة الـ 17 والدور الأول.

ويتواجد نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفي محمد في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد نهاية الدور الأول

1ـ لانس 40 نقطة

2ـ باريس سان جيرمان 39 نقطة

3ـ مارسيليا 32 نقطة

4ـ ليل 32 نقطة

5ـ ليون 30 نقطة

6ـ رين 30 نقطة

7ـ ستراسبورج 24 نقطة

8ـ تولوز 23 نقطة

9ـ موناكو 23 نقطة

10ـ أنجييه 22 نقطة

11ـ بريست 22 نقطة

12ـ لوريان 19 نقطة

13ـ لو هافر 18 نقطة

14ـ نيس 18 نقطة

15ـ باريس 16 نقطة

16ـ نانت 14 نقطة

17ـ أوكسير 12 نقطة

18- ميتز 12 نقطة

جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي

