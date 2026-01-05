الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حصاد الدور الأول بالدوري الفرنسي، سان جيرمان الأقوى هجوما والأقل خسارة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
18 حجم الخط

الدوري الفرنسي، يعد باريس سان جيرمان أقل فرق الدوري الفرنسي تلقي الخسارة خلال مواجهات الدور الأول بعدما خسر مباراتين ويليه لانس بالخسارة ثلاث مباريات.

كما يعد باريس سان جيرمان أقوى فرق الدوري هجوما بعدما أحرز لاعبوه عدد 37 هدفا فيما جاء مارسيليا في المرتبة الثانية بالأقوى خط هجوما برصيد 36 هدفا بعد انتهاء الدور الأول.

 

فيما تواجد لانس متصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي بالمرتبة الرابعة بالأقوي هجوما برصيد (31 هدفا) خلف باريس سان جيرمان (37 هدفا) ومارسيليا (36 هدفا) وليل (33 هدفا).

 

وشهدت مسابقة الدوري الدوري الفرنسي إحراز 434 هدفا خلال 153 مباراة بعد ختام الدور الأول من البطولة.

وأنهى لانس الدور الأول من بطولة الدوري الفرنسي متصدرا جدول ترتيب البطولة بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان حامل لقب النسخة الماضية للبطولة.

ويتربع لانس على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة ويليه باريس سان جيرمان برصيد 39 نقطة ثم مارسيليا ثالثا برصيد 32 نقطة بعد إنتهاء منافسات الجولة الـ 17 والدور الأول.

ويتواجد نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفي محمد في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد نهاية الدور الأول 

لانس 40 نقطة
2ـ باريس سان جيرمان 39 نقطة
3ـ مارسيليا 32 نقطة
4ـ ليل 32 نقطة
5ـ ليون 30 نقطة
6ـ رين 30 نقطة
7ـ ستراسبورج 24 نقطة
8ـ تولوز 23  نقطة
9ـ موناكو 23 نقطة
10ـ أنجييه 22 نقطة
11ـ بريست 22 نقطة
12ـ لوريان 19 نقطة
13ـ لو هافر 18 نقطة
14ـ نيس 18 نقطة
15ـ باريس 16 نقطة
16ـ نانت 14 نقطة
17ـ أوكسير 12 نقطة
18- ميتز 12 نقطة

 

جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان لانس مارسيليا ليل

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يحسم الديربي ويطارد متصدر الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يروج لمباراته بحفل لأم كلثوم، والمصريون يكشفون سر النادي مع الست

الأكثر قراءة

طن اليوريا العادي يرتفع 949 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

هبوط مفاجئ بكوبري الصاغة بالزقازيق ومحافظ الشرقية يقود تحركا عاجلا لتأمين المواطنين (صور)

وزارة النقل تحذر من هذه الظاهرة وتتوعد المخالفين

الدولار يتراجع 21 قرشا بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

تحذير هام من الكهرباء بشأن توصيل شواحن الهواتف بالتيار

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

126.43 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

انخفاض الفراولة والكانتلوب والبرتقال، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قراءة القرآن في الفجر تكون قبل الصلاة أم بعدها، الإفتاء توضح

تفسير حلم الزوجة بالحمل وعلاقته بوجود صعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية