الثلاثاء 06 يناير 2026
سياسة

النواب ينتهي من تسليم الكارنيهات لـ494 عضوا بالمجلس الجديد

النواب يستقبل الأعضاء
النواب يستقبل الأعضاء الجدد
أعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس انتهت اليوم الثلاثاء 6 يناير من تسليم  178 نائبًا من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، كارنيهات العضوية وقاموا باستيفاء كافة بيانات العضوية.

 

استقبال أعضاء مجلس النواب في العاصمة الجديدة 

وأكد الأمين العام، أن إجمالي عدد النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية حتى الآن إلى 494 نائبًا، على مدار 3 أيام.

 

تسليم كارنيهات العضوية لنواب 14 محافظة

وأشار الأمين العام إلى أن النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية اليوم من السابق إعلان فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، فضلًا عن النواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات أول أمس الأحد 4 يناير.

 

أمانة النواب تتابع نتائج الانتخابات لاستقبال الأعضاء الجدد 

وأضاف المستشار أحمد مناع، أن الأمانة العامة لمجلس النواب تتابع أولًا بأول تلقي النتائج من الهيئة الوطنية للانتخابات في باقي الدوائر فور إعلانها من الهيئة مرفقًا بها البيانات المسجلة لدى الهيئة للنواب الفائزين.

وأكد الأمين العام للمجلس، أن استقبال النواب مستمر لحين الانتهاء من تسليم جميع كارنيهات العضوية وغيرها من الأدوات البرلمانية للأعضاء الجدد.

الجريدة الرسمية