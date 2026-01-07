الخميس 08 يناير 2026
مانشستر يونايتد يتأخر أمام بيرنلي بهدف من نيران صديقة بالشوط الأول

مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي، تأخر مانشستر يونايتد بهدف نظيف أمام بيرنلي في الشوط الأول من البريميرليج.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على بيرنلي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف بيرنلي من نيران صديقة من خلال لاعب مانشستر يونايتد آيدن هيفن في مرمى فريقه بالدقيقة 14 من أحداث المباراة.

 

وتعد مباراة الليلة بين مانشستر يونايتد أمام بيرنلي هي الأول بعد إقالة المدرب البرتغالي روبن أموريم من تدريب مان يونايتد، فيما يقود دارين فليتشر الشياطين الحمر لأول مرة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بيرنلي

حراسة المرمى: لامينز

الدفاع: هيفين، مارتينيز، لوك شو

الوسط: دالوت، أوجارتي، كاسيميرو، دورجو

الهجوم: كونيا، سيسكو، برونو فيرنانديز

تشكيل بيرنلي أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دوبرافكا

الدفاع: لاورنت، إستيفي، هومفرايس

الوسط: ووكر، أوجوتشوكو، لويس، بيريس

الهجوم: إدواردز، بروخا، المجبري

