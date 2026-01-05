الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تفاصيل مشوار أموريم مع مانشستر يونايتد بعد إقالته

أموريم
أموريم
18 حجم الخط

 أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الاثنين، رحيل البرتغالي روبن أموريم عن منصبه كمدير فني للفريق، بعد سلسلة من الأحداث الأخيرة التي شهدتها أسابيع الشياطين الحمر وآخرها التعادل مع ليدز يونايتد.

مشوار أموريم مع مانشستر يونايتد بعد إقالته 

وكان أموريم تولي مهمة مانشستر يونايتد في نوفمبر 2024 قبل رحيله اليوم 5 يناير 2026.

وقاد البرتغالي أموريم الشياطين الحمر إلى نهائي الدوري الأوروبي (اليوروبا ليج) وخسر المباراة الختامية أمام توتنهام بنتيجة 1-0

ولعب أموريم مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات 63 مباراة حقق الفوز في 25 مباراة وتعادل في 15 لقاء وخسر 23 مواجهة.

ويتواجد مانشستر يونايتد حاليا في المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و7 تعادلات وسقط في  5 هزائم.

وقال النادي الإنجليزي، في بيان رسمي: "لقد غادر روبن أموريم منصبه كمدير فني لمانشستر يونايتد".

وأضاف: "في ظل احتلال مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اتخذت قيادة النادي بأسف قرارًا بأن هذا الوقت المناسب لإجراء تغيير. سيعطي هذا القرار الفريق أفضل فرصة لتحقيق أعلى مركز ممكن في ترتيب البريميرليج".

وتابع: "يود النادي أن يشكر أموريم على مساهمته، ويتمنى له التوفيق في مستقبله".

رسالة أموريم 

وكان أموريم وجه رسالة شديدة اللهجة إلى إدارة اليونايتد في مؤتمره الصحفي بعد مباراة ليدز يونايتد، لتتم إقالته في اليوم التالي مباشرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يتولى دارين فليتشر قيادة الفريق في مباراته بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد بيرنلي، مساء الأربعاء.

وقال أموريم، عندما سُئل أمس الأحد إذا كان لا يزال يحظى بثقة مجلس إدارة اليونايتد: "يا رفاق، توقفوا عن هذا، لقد لاحظت أنكم تتلقون معلومات مختارة حول كل شيء. لقد جئت إلى هنا لأكون مديرا لمانشستر يونايتد، وليس مجرد مدرب للفريق. هذا أمر واضح".

وأضاف: "أعلم أن اسمي ليس توخيل، ولا كونتي، ولا مورينيو، لكن أنا المدير الفني لمانشستر يونايتد. سيستمر الأمر على هذا النحو لمدة 18 شهرًا أو حتى يقرر مجلس الإدارة التغيير. كانت هذه وجهة نظري وأريد إنهاء الحديث في هذا الأمر. لن أستقيل، وسأقوم بعملي حتى يأتي شخص آخر ليحل محلي".

وتابع بحدة: "أريد فقط أن أقول إنني سأكون المسؤول الأول عن هذا الفريق، وليس مجرد مدرب للتدريبات. كنت واضحًا جدًا في ذلك. سينتهي هذا الأمر خلال 18 شهرًا".

واختتم: "كان هذا الاتفاق. وظيفتي هي الإدارة الشاملة، وليست التدريب فقط. إذا كان الناس لا يستطيعون التعامل مع انتقادات جاري نيفيل والجميع، فنحن بحاجة إلى تغيير النادي. لا يا رفاق، أقولها مجددًا، جئت لأكون مديرا.. وعلى كل قسم، من الكشافة إلى المدير الرياضي، أن ينجز عمله. سأقوم بعملي لمدة 18 شهرًا ثم سننتقل إلى مرحلة أخرى. شكرًا لكم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرتغالي روبن أموريم مانشستر يونايتد نادي مانشستر يونايتد أموريم

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يكشف سبب إقالة أموريم

إقالة أموريم من تدريب مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز 1-1 في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

القرصنة الأمريكية والمعايير المزدوجة

الهبرد يرتفع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

آخر كلام، سيناريو معلول والسولية ينتظر نجم الأهلي

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

السيسي يوجه بتطوير خدمات الحوسبة السحابية والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الثعلب في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل مع الأقارب

الإفتاء توضح حكم الدعاء في الصلاة بقضاء حاجة من أمور الدنيا

الأوقاف عن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم: مصر نموذجًا فريدًا للتعايش بين الأديان والثقافات

المزيد
الجريدة الرسمية