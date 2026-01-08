"ستراي كيدز" وجي دراجون يتصدران قائمة نجوم حفل "Gala des Pièces Jaunes" بباريس

18 حجم الخط

أعلنت إدارة الحفل الخيري الفرنسي السنوي “Gala des Pièces Jaunes”، رسميًا عودة فرقة الكيبوب الشهيرة "ستراي كيدز" (Stray Kids) والنجم "جي دراجون" (G-Dragon)، عضو فرقة "بيج بانج"، للمشاركة في نسخة العام الحالي التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في وقت لاحق من الشهر الجاري.

حفل Gala des Pièces Jaunes

من المقرر إقامة حفل عام 2026 في 22 يناير على أرض ملعب "باريس لا ديفونس أرينا"، وهو ذات الموقع الذي احتضن فعاليات النسخة الماضية في عام 2025، مما يعزز مكانة هذا الصرح كمركز رئيسي لهذا الحدث الإنساني الضخم.

قائمة نجوم حفل Gala des Pièces Jaunes

إلى جانب حضور قطبي K-pop، كشف المنظمون عن قائمة استثنائية من المشاركين تضم نخبة من ألمع الأسماء العالمية، وفي مقدمتهم كريستينا أجويليرا، وآيساب روكي، وفيوتشر، وجيمس.

يأتي هذا الإعلان ليؤكد التوجه العالمي للحفل في استقطاب رموز الموسيقى من مختلف الأنواع الفنية لدعم العمل الخيري، وسط ترقب كبير من الجماهير لمشاهدة العروض الحية المرتقبة.

ستراي كيدز وجي دراجون في مهرجان Governors Ball

ومن الجدير بالذكر، سبق وأعلنت إدارة مهرجان “Governors Ball”، الحدث الموسيقي الأبرز في مدينة نيويورك، عن قائمة الفنانين المشاركين في نسخة عام 2026، وتصدر المشهد كل من النجمة "لورد"، و"ستراي كيدز"، ونجم الراب "آيساب روكي"، و"جي دراجون".

من المقرر أن يعود المهرجان إلى منتزه فلاشينج ميدوز كورونا في منطقة كوينز، وذلك في الفترة الممتدة من 5 إلى 7 يونيو المقبل، بالتزامن مع فعاليات "شهر الموسيقى في نيويورك".

وستشهد النسخة المرتقبة مشاركة أكثر من 60 فنانا يقدمون عروضهم على مدار ثلاثة أيام عبر ثلاث منصات رئيسية.

