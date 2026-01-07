الأربعاء 07 يناير 2026
حوادث

الأحد، نظر دعوى إلغاء ترخيص مدرسة سيدز الدولية بعد جريمة هتك العرض

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد المقبل الدعوى المقامة من محامي ضحايا مدرسة سيدز الدولية، والتى يطالب فيها بإلغاء ترخيص المدرسة، والتى يختصم فيها وزير التربية والتعليم ومدير مديرية التربية والتعليم - القاهرة، ومدير إدارة التربية والتعليم - السلام ورئيس مجلس إدارة ومالك مدرسة سيدز الدولية.

النيابة العامة تلقت بلاغا مساء يوم الخميس

وجاء في موضوع الدعوى، أن النيابة العامة تلقت بلاغا مساء يوم الخميس الموافق 2025/11/20 بتعرض خمسة من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بالمدارسة التابعة لدائرة القسم الثاني من السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل أربعة متهمين من العاملين بها داخل أروقتها، وباشرت النيابة العامة التحقيقات بمعرفة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية.

وأضاف المحامي أن النيابة العامة استهلتها بالاستماع لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم - وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملا بأحكام القانون- واتفقت على تعرض المجني عليهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة لا تكشفه آلات المراقبة وبمنأى عن الإشراف، وفعلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم بداعي اللهو، ثم هتك عرضهم فتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين، مما بث الرعب في أنفسهم وحال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة، 

