تغريم المتهمين بنشر أخبار كاذبة عن لقاء سويدان

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتغريم 3 متهمين 50 ألف جنيه لكل منهم وإلزامهم بـ10 آلاف جنيه كتعويض مدني، بتهمة نشر أخبار كاذبة غرضها التشهير الفنانة لقاء سويدان، في القضية رقم 2955 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة.



نشر أخبار كاذبة والتشهير ضد الفنانة لقاء سويدان

كانت الفنانة لقاء سويدان، قد حررت محضرا برقم 8 أحوال بمديرية أمن الجيزة بتاريخ 30 سبتمبر 2023، واتهمت خلاله 3 أشخاص "إيهاب ع أ ج"، “أسماء ح ا ف”، “محمد ع م ع”، بنشر محتوى مسيء وتشهيري وتداول أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" و"فيسبوك" من خلال حسابات وهمية ومعروفة باسم "السيما ييبو"، و"التمرضية"، و"e3lam"، حيث تناولت تلك المنشورات بالإساءة وانتهاك خصوصيتها والتشهير بها، مما ألحق بها أضرارًا مادية وأدبية جسيمة.

وقُيد المحضر لاحقًا برقم 3813 لسنة 2023 إداري أول الشيخ زايد، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، والتي أمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتهم بموجب مواد الاتهام المنصوص عليها في قانون العقوبات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

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