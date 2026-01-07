بريطانيا: ندعم احتجاز أمريكا لـ ناقلة نفط ترفع العلم الروسي بالمحيط الأطلنطي

18 حجم الخط

أعلنت بريطانيا أنها تقدم الدعم الكامل للولايات المتحدة في عملية احتجاز ناقلة نفط ترفع العلم الروسي، مرتبطة بفنزويلا في شمال المحيط الأطلسي مؤكدة أن الخطوة تأتي في إطار تنفيذ القوانين الدولية والعقوبات المفروضة.

وأوضحت لندن أن التنسيق مع واشنطن مستمر لضمان منع أي خروقات تهدد منظومة العقوبات الدولية بشأن روسيا.



لندن: الناقلة الروسية تنتهك العقوبات المفروضة على إيران



وأكدت الحكومة البريطانية أن ناقلة النفط الروسية المحتجزة تنتهك العقوبات المفروضة على إيران، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط الناقلة في نقل شحنات نفطية مخالفة للقيود الدولية. وشددت على أن هذه الانتهاكات تشكل خرقًا واضحًا للقرارات الدولية ذات الصلة.



التزام بريطاني بتطبيق العقوبات الدولية على روسيا



وقالت لندن إن دعمها لهذه الخطوة يعكس التزامها الصارم بتطبيق العقوبات الدولية ومنع أي محاولات للالتفاف عليها، خاصة في ما يتعلق بقطاع الطاقة الإيراني. وأضافت أن التعاون مع الولايات المتحدة يهدف إلى حماية أمن الملاحة البحرية وضمان احترام القانون الدولي.



وأشارت بريطانيا إلى أن احتجاز الناقلة تم وفق إجراءات قانونية واضحة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن العملية لا تستهدف دولة بعينها، بل أي كيان يثبت تورطه في خرق العقوبات. كما حذرت من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إجراءات أكثر صرامة مستقبلًا.

أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، احتجاز ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا في شمال المحيط الأطلسي.

وبحسب شبكة «الشرق – بلومبرج»، قال وزير الدفاع الأمريكي بعد إعلان احتجاز ناقلة بشمال الأطلسي: حصار النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات لا يزال مطبقا.

وأوضح الجيش الأمريكي: سيطرنا على ناقلة لا ترفع علما تابعة لـ"أسطول الظل" كانت تمارس أنشطة غير مشروعة بالكاريبي.

