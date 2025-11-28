الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الوداد يتخطى عزام يونايتد بهدف ويتصدر مجموعته بالكونفدرالية

الوداد المغربي، فيتو
الوداد المغربي، فيتو
18 حجم الخط

كأس الكونفدرالية، خطف الوداد المغربي ثلاث نقاط غالية، بالفوز على مضيفه عزام يونايتد بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “أمان” الجديد بزنجبار، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025-26.

أحرز هدف الوداد  اللاعب نور الدين أمرابط في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

الوداد يتخطى نيروبي يونايتد في الجولة الأولى

استهل الوداد المغربي الجولة الافتتاحية في كأس الكونفدرالية بفوز ثمين على ضيفه نيروبي يونايتد الكيني بنتيجة (3-0)، على أرضية ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء.

تشكيل الوداد ضد عزام التنزاني في كأس الكونفدرالية

دخل فريق الوداد المغربي مباراته أمام عزام يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي بنعبيد.

خط الدفاع: بوشواري، أمين أبو الفتح، غيليرمي فيريرا، أيوب بوشتة.

خط الوسط: وليد الصبار، عزيز كي، جوزيف باكاسو.

خط الهجوم: نور الدين أمرابط، حمزة هنوري، ثيمبنوكسي لورتش.

ترتيب المجموعة الثانية بعد فوز الوداد

الفوز رفع رصيد الوداد المغربي إلى 6 نقاط، ووضعته في صدارة المجموعة الثانية، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين في دور المجموعات، على حساب نيروبي يونايتد الكيني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، ثم الفوز على عزام يونايتد في مباراة اليوم على ملعب الأخير بهدف دون مقابل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس الكونفدرالية الوداد المغربي عزام يونايتد ملعب “أمان” الجديد بزنجبار كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025-26 نيروبي يونايتد نور الدين أمرابط

مواد متعلقة

بعد فوزه على زيسكو في زامبيا، المصري يتفوق على الأهلي والزمالك

كأس الكونفدرالية، تعادل سلبي بين عزام يونايتد والوداد المغربي في الشوط الأول

المصري يعبر زيسكو بثلاثية مثيرة في الكونفدرالية الإفريقية

كأس الكونفدرالية، الوداد المغربي يضرب نيروبي يونايتد بثلاثية نظيفة ويتصدر مجموعته

الأكثر قراءة

الخلود يهزم الخليج 4-3 ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

غدا، استئناف مرتضى منصور على تغريمه في سب مبروك عطية

أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا السبت

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة (صور)

مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب: صاحبة الفيديو أخصائية نفسية والواقعة مدبرة

مجموعة الأهلي، تعادل سلبي بين شبيبة القبائل ويانج أفريكانز في الشوط الأول

دليلك للتقديم على شقق سكن مصر بالطرح الجديد

إمام عاشور على رأس بدلاء الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، فضل الله على عباده بإرسال النبي محمد لهم

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الخازني" أبو الميكانيكا ضحية الحسن بن الهيثم

هل دعاء الاستفتاح في الصلاة واجب، وما صيغته؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية