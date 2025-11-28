الوداد يتخطى عزام يونايتد بهدف ويتصدر مجموعته بالكونفدرالية

18 حجم الخط

كأس الكونفدرالية، خطف الوداد المغربي ثلاث نقاط غالية، بالفوز على مضيفه عزام يونايتد بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “أمان” الجديد بزنجبار، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025-26.

أحرز هدف الوداد اللاعب نور الدين أمرابط في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

الوداد يتخطى نيروبي يونايتد في الجولة الأولى

استهل الوداد المغربي الجولة الافتتاحية في كأس الكونفدرالية بفوز ثمين على ضيفه نيروبي يونايتد الكيني بنتيجة (3-0)، على أرضية ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء.

تشكيل الوداد ضد عزام التنزاني في كأس الكونفدرالية

دخل فريق الوداد المغربي مباراته أمام عزام يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي بنعبيد.

خط الدفاع: بوشواري، أمين أبو الفتح، غيليرمي فيريرا، أيوب بوشتة.

خط الوسط: وليد الصبار، عزيز كي، جوزيف باكاسو.

خط الهجوم: نور الدين أمرابط، حمزة هنوري، ثيمبنوكسي لورتش.

ترتيب المجموعة الثانية بعد فوز الوداد

الفوز رفع رصيد الوداد المغربي إلى 6 نقاط، ووضعته في صدارة المجموعة الثانية، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين في دور المجموعات، على حساب نيروبي يونايتد الكيني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، ثم الفوز على عزام يونايتد في مباراة اليوم على ملعب الأخير بهدف دون مقابل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.