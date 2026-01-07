الأربعاء 07 يناير 2026
صحة ومرأة

طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع

البسلة والجزر باللحمة
البسلة والجزر باللحمة
18 حجم الخط

طريقة عمل البسلة والجزر، البسلة والجزر باللحمة من الأطباق المصرية الشهية والمرتبطة بوجبات البيت الدافئة، وهي وجبة متكاملة تجمع بين البروتين والخضار والصلصة الغنية.

يمكن تقديمها إلى جانب الأرز الأبيض أو الأرز بالشعيرية، وتعد مناسبة لوجبات الغداء اليومية، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة.

 

مكونات عمل البسلة والجزر باللحمة:

½ كيلو لحم بقري مكعبات يفضل من الكتف أو الرقبة

2 كوب بسلة خضراء

2 حبة جزر متوسطة مقطعة مكعبات

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

2 حبة طماطم كبيرة مبشورة أو معصورة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

3 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

2 كوب مرق لحم أو ماء ساخن

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

رشة سكر بسيطة لتعديل حموضة الصلصة

ورقة لورا

حبهان صحيح

رشة بهارات لحمة أو سبع بهارات

رشة قرفة خفيفة اختياري

طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة 
طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة 

طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة:-

  • ضعي إناء على النار وسخني ملعقتين من الزيت أو السمن.
  • أضيفي قطع اللحم وشوحيها جيدا حتى يتغير لونها وتتحمر خفيف.
  • أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.
  • ضعي الثوم المهروس مع ورق اللورا والحبهان وقلبي لمدة دقيقتين ليتصاعد العطر.
  • أضيفي كمية مناسبة من الماء الساخن أو المرق.
  • اتركي اللحم على نار هادئة حتى ينضج تماما من 40 إلى 60 دقيقة حسب نوع اللحم.
  • يمكن استخدام حلة الضغط لتسريع العملية.
  • في إناء آخر، سخني ملعقة زيت.
  • أضيفي عصير الطماطم مع صلصة الطماطم ورشة سكر صغيرة.
  • تبلي بالملح والفلفل والبهارات واتركي الصلصة تغلي حتى تتسبك وتثقل قوامها.
  • بعد نضج اللحم، أضيفي الصلصة إلى إناء اللحم مع المرق.
  • ضعي الجزر أولا لأنه يأخذ وقت أطول في التسوية.
  • بعد 10 دقائق، أضيفي البسلة واتركي المزيج يغلي حتى ينضج الخضار تماما.
  • راقبي القوام إذا كان سميكوأضيفي قليلا من الماء، وإذا كان خفيف اتركيه يتكثف على نار هادئة.
    5. اللمسة الأخيرة
  • اضبطي الملح والفلفل حسب المذاق.
  • اطفئي النار بعد التأكد من نضج الخضار واللحمة وتجانس النكهات.
  • قدمي الطبق ساخن مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.
  • لمذاق مميز تحمير اللحم في البداية يعطي مرقً غني وطعم أعمق.
  • استخدمي طماطم حمراء طازجة للحصول على لون جميل.
  • يمكن إضافة مكعب مرق لزيادة النكهة إذا رغبتى.
  • لا تكثري من الماء حتى لا تصبح الصلصة خفيفة.
  • يمكن إضافة بطاطس مكعبات لمن يحبونها.
  • طريقة أخرى سريعة في حلة الضغط
    إذا كنتى في عجلة، شوحي اللحم مع البصل والبهارات في حلة الضغط.
  • أضيفي الماء واقفليها لمدة 25 إلى 30 دقيقة.
  • افتحيها وأضيفي الجزر والبسلة والصلصة واتركيها 10 دقائق إضافية فقط.
