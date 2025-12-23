18 حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن قواتها سيطرت على قريتين في أوكرانيا إحداهما بريليبكا في منطقة خاركيف الأوكرانية، والثانية أندرييفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك.

الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: أن القوات الروسية قصفت أيضا منشآت الطاقة والمرافق العسكرية بصواريخ كينجال.



وتسببت ضربات نفذتها روسيا على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، في قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وانقطاعات واسعة في التيار الكهربائي اعتبرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤشرًا على أولويات موسكو في وقت تتسارع فيه الجهود من أجل وضع حد للحرب.

وفي السياق ذاته أعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا شنت هجوما بـ635 طائرة مسيرة و38 صاروخا.

اغتيال قائد كبير في موسكو

وتأتي عمليات القصف غداة مقتل الجنرال فانيل سارفاروف بانفجار سيارته في موسكو، وهو ثالث اغتيال لضابط عسكري روسي رفيع المستوى خلال ما يزيد قليلًا على عام.

كما تأتي في وقت تسارعت فيه المحادثات الهادفة إلى تسوية النزاع، بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من دون أن تسفر عن نتائج ملموسة رغم سلسلة اللقاءات التي عُقدت في ميامي خلال نهاية الأسبوع.

وفي خطابه اليومي مساء امس الاثنين، قال زيلينسكي إنّ مفاوضيه سيبلّغونه لدى عودتهم الثلاثاء من ولاية فلوريدا الأمريكية بالنتائج المفصّلة لهذه النقاشات.

وأشار إلى أن المفاوضين "قاموا بالكثير من العمل، خصوصًا بشأن الوثائق المتعلّقة بالضمانات الأمنية" التي سيتم تقديمها لكييف في حال التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية الحرب التي اندلعت في فبراير 2022.

في المقابل، أفاد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف عن "تقدم بطيء" في المفاوضات مع الأمريكيين، منتقدًا في الوقت ذاته القادة الأوروبيين الذين اتهمهم بالسعي لـ"عرقلة العملية الدبلوماسية".

