الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زيلينسكي: أمريكا ثابتة على موقفها الرافض لانضمام أوكرانيا إلى الناتو

زيلينسكي
زيلينسكي
18 حجم الخط

أقر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ثابتة على موقفها الرافض لانضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين في البيت الأبيض يسخرون من طلبات كييف بهذا الشأن.

زيلينسكي: أمريكا ثابتة على موقفها الرافض لانضمام أوكرانيا إلى الناتو

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي بثه مكتب الرئاسة الأوكرانية عبر يوتيوب: "منذ أول حوار لي مع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن طرحت مسألة الناتو… فقال لي بايدن: "لا، لن تكونوا في الناتو، وطرحت هذا الموضوع في كل مرة، وبالنسبة لبعض المسؤولين في البيت الأبيض كان هذا مثيرا للضحك والسخرية".

وأضاف زيلينسكي: "سياسة الولايات المتحدة متسقة وثابتة ولم تتغير بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو وهم لا يروننا هناك".

بوتين يرفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد في وقت سابق على أن احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو يمثل تهديدا لأمن روسيا، مؤكدا أن المخاطر المرتبطة بانضمام كييف إلى الحلف كانت من بين الأسباب التي أدت إلى إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

كما سبق للأمين العام للحلف، مارك روته، أن أقر بأن عضوية أوكرانيا في الناتو غير ممكنة في ظل غياب موقف موحّد بين دول الحلف، وهو ما لا يتوافر في الوقت الحالي.

وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" بأن حقيقة أن أوكرانيا لا ينبغي أن تنضم إلى "الناتو" كانت واضحة منذ وقت طويل، مشيرا إلى أن زيلينسكي سيضطر للبدء في قبول شروط تسوية النزاع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الخميس: أعتقد أننا نقترب من تحقيق شيء بشأن الحرب في أوكرانيا وآمل أن يتحرك الأوكرانيون بسرعة.

وأضاف ترامب: لدينا فرصة لإنهاء الحرب في أوكرانيا على المدى القريب.. آمل أن تتحرك كييف بسرعة لأن روسيا تغير رأيها في كل مرة تتأخر فيها.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الخميس، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة ليست سهلة، معربا عن تمنيه بأن تكثف ضغطها على روسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيلينسكي أوكرانيا الناتو أمريكا البيت الأبيض الرئيس الأمريكى الولايات المتحدة بوتين ترامب

مواد متعلقة

زيلينسكي: نواجه عجزا في المساعدات يصل إلى 50 مليار يورو في 2026

ترامب يسخر من تكهنات بإقالة موظفة قارنت بين شخصيته ومدمن كحول

المستشار الألماني: اتفاق أمريكي أوروبي لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مماثلة للمادة الخامسة من الناتو

الأكثر قراءة

شاهد، فرحة لاعبي منتخب المغرب بعد الفوز بكأس العرب

نهائي كأس العرب، المغرب يتقدم على الأردن 0/1 في الشوط الأول

نهائي كأس العرب، علوان يسجل هدف الأردن الثاني في مرمى المغرب

حريمات أفضل لاعب في كأس العرب 2025

"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن"

المغرب يحرز هدفا عالميا في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

نهائي كأس العرب، المغرب والأردن يتعادلان 2/2 ويتجهان لشوطين إضافيين

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح فضل اتباع الجنائز عند نزول المطر

هل يأثم من لم يتزوج؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من جمادى الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads