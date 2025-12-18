زيلينسكي: أمريكا ثابتة على موقفها الرافض لانضمام أوكرانيا إلى الناتو

18 حجم الخط

أقر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ثابتة على موقفها الرافض لانضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين في البيت الأبيض يسخرون من طلبات كييف بهذا الشأن.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي بثه مكتب الرئاسة الأوكرانية عبر يوتيوب: "منذ أول حوار لي مع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن طرحت مسألة الناتو… فقال لي بايدن: "لا، لن تكونوا في الناتو، وطرحت هذا الموضوع في كل مرة، وبالنسبة لبعض المسؤولين في البيت الأبيض كان هذا مثيرا للضحك والسخرية".

وأضاف زيلينسكي: "سياسة الولايات المتحدة متسقة وثابتة ولم تتغير بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو وهم لا يروننا هناك".

بوتين يرفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد في وقت سابق على أن احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو يمثل تهديدا لأمن روسيا، مؤكدا أن المخاطر المرتبطة بانضمام كييف إلى الحلف كانت من بين الأسباب التي أدت إلى إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

كما سبق للأمين العام للحلف، مارك روته، أن أقر بأن عضوية أوكرانيا في الناتو غير ممكنة في ظل غياب موقف موحّد بين دول الحلف، وهو ما لا يتوافر في الوقت الحالي.

وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" بأن حقيقة أن أوكرانيا لا ينبغي أن تنضم إلى "الناتو" كانت واضحة منذ وقت طويل، مشيرا إلى أن زيلينسكي سيضطر للبدء في قبول شروط تسوية النزاع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الخميس: أعتقد أننا نقترب من تحقيق شيء بشأن الحرب في أوكرانيا وآمل أن يتحرك الأوكرانيون بسرعة.

وأضاف ترامب: لدينا فرصة لإنهاء الحرب في أوكرانيا على المدى القريب.. آمل أن تتحرك كييف بسرعة لأن روسيا تغير رأيها في كل مرة تتأخر فيها.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الخميس، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة ليست سهلة، معربا عن تمنيه بأن تكثف ضغطها على روسيا.

