الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير خارجية ألمانيا: انتصارات روسيا العسكرية في أوكرانيا تهديد خطير لـ الناتو

وزير الخارجية الألماني،
وزير الخارجية الألماني، فيتو
18 حجم الخط

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الثلاثاء، إن استمرار الجيش الروسي في تحقيق انتصارات عسكرية في أوكرانيا يشكل تهديدا خطيرا لحلف الناتو.

 

وزير الخارجية الألماني: نجاحات روسيا في أوكرانيا تهدد حلف الناتو


وأضاف فاديفول خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": "إذا استمر الجيش الروسي في تحقيق انتصارات عسكرية متواصلة في أوكرانيا، فسيكون ذلك تهديدا خطيرا لحلف الناتو".

وتابع فاديفول: لهذا السبب وحده يبقى دعم أوكرانيا أولوية قصوى بالنسبة للسياسة الأمنية داخل الحلف.

واستطرد  أنه "كلما كان الوضع السلمي في أوكرانيا أكثر استقرارا، كلما تمكنت أوكرانيا من الدفاع عن مصالحها كان ذلك أفضل لأوروبا كلها".

ألمانيا تطالب باستقرار أوكرانيا 

وأكد وزير الخارجية الألماني: "لا يوجد أي مبرر لتقليص جهودنا، بل على العكس تماما. لا يسعني إلا أن أوصي بشدة بعدم إضعاف هذه الخطط والتدابير تحت أي ظرف من الظروف، لأن موقف القوة وحده هو ما سيؤدي إلى مزيد من الأمن، سواء داخل حلف الناتو أو لألمانيا نفسها".

يذكر أن روسيا كانت قد أكدت مرارا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعيق التسوية، ويشرك دول حلف "الناتو" بشكل مباشر في الصراع، وهو بمثابة "لعب بالنار".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألمانيا أوكرانيا الناتو الجيش الروسي كييف روسيا

مواد متعلقة

الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في أوكرانيا

موسكو تتهم كييف وداعميها بإفشال أي تقدم في الحوار الروسي-الأمريكي بشأن أوكرانيا

زيلينسكي: أمريكا ثابتة على موقفها الرافض لانضمام أوكرانيا إلى الناتو

وزير الدفاع الأوكراني: ألمانيا تعهدت بتخصيص 13.5 مليار دولار لدعمنا العام المقبل

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتقدم بهدف أمام بوتسوانا في الشوط الأول

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

رافقها في رحلة الحياة والموت.. الطفل البطل زياد عصام يلحق بأمه في حادث شهداء لقمة العيش.. حكايات من دفتر الأسر المكافحة.. ووزارة التضامن ودن من طين وأخري من عجين

الكونغو تهزم بنين بهدف في أمم أفريقيا 2025

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

بالرقم القومي، نتيجة المرحلة الثانية لاختبارات ابتعاث الأزهر للخارج 2026

موعد مباراة كوت ديفوار ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قذف المحصنات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 23 من سورة النور

تفسير رؤيا شخص مشهور بالمنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

دعاء للصائمين في شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads