بعد منع حالتين من دخول العناية المركزة 4 ساعات، التحقيق مع المسئولين بمستشفى كفر الدوار العام (صور)

18 حجم الخط

كشف الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أثناء زيارته التفقدية المفاجئة إلى مستشفى كفر الدوار العام، عن وجود حالتين في الانتظار للحجز بالرعاية المركزة لمدة تجاوزت ٤ ساعات رغم توافر أماكن متاحة، وعلى الفور قام بمباشرة الحالات بنفسه، وأمر بحجز الحالتين على الفور بقسم العناية المركزة، وإحالة الواقعتين إلى الفحص بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة لتحديد أوجه القصور وتحديد المسئولية.

عدم تسليم وتسلم الحالات بين النوبتجيات في قسم الاستقبال

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمستشفى لمتابعة سير العمل وقت النوبتجية، ومدى الانضباط الإداري، وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين رافقه خلالها الدكتور سامح عبد اللطيف وكيل المديرية.

كما تبين لوكيل الوزارة عدم تسليم وتسلم الحالات بين النوبتجيات في قسم الإستقبال وفقا للقواعد الطبية المعمول بها، وأمر بإحالة مشرفي التمريض للتقييم امام اللجنة المختصة بالمديرية بمحافظة البحيرة، وانتداب البعض للمديرية للتدريب علي أسس التسجيل الطبي وسلامة المرضى.

لا تخاذل مع المقصرين

واستمع وكيل الوزارة الي بعض ذوي المرضى وشكواهم وامر باتخاذ الإجراءات التصحيحية فورا، مؤكدا أنه لا تخاذل مع المقصرين، ولا تهاون فى حق المريض، وأنه تم إطلاق خدمة التواصل والاستجابة السريعة، والتي تسهل علي المواطنين التواصل مع القيادات في حالة المواقف الطارئة أو الشكاوي العاجلة، وأن الأصل في تقييم أداء المنشآت هو قياس رضاء المواطنين ومعدلات الشكاوى.

نشر فرق خدمة المواطنين فى كافة أرجاء المستشفى

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على إدارة المستشفى بزيادة أعداد الفريق الطبي بالاستقبال لمباشرة جميع الحالات التي تستقبلها الطوارئ في مدد زمنية قصيرة، مع تفعيل التواصل الحقيقي مع المواطنين من خلال نشر فرق خدمة المواطنين فى كافة أرجاء المستشفى والاستماع إلى المواطنين، وحُسن التعامل معهم، وتذليل كافة العقبات لهم.

كما تابع العمل بقسم الأشعة للاطمئنان على عمل الأجهزة، وأثناء فحص وكيل وزارة الصحة لجهاز الأشعة المقطعية تبين وجود حالات مسجلة على سجل الجهاز وقد تم إجراء أشعة لها ولكنها غير مقيدة بالدفاتر المجانية أو الاقتصادية، وأمر التفتيش المالي التابع لإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بفحص سجل الجهاز ومطابقته بالدفاتر والإيصالات.

وبالتوازي فقد قام وكيل المديرية بمتابعة العمل بأقسام الرعايات المركزة، والأقسام الداخلية، كما تابع العمل بصيدلية ٢٤ ساعة، والعيادات الخارجية، ورصد بعض الملاحظات بأقسام العناية، ووجه بزيادة عدد الأطباء والتمريض بعناية القلب، وشدد على الالتزام بالزي الرسمي لجميع الفرق الطبية، كما أكد على تواجد الفرق الطبية بأماكن العمل المخصصة لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.