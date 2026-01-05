الحصر العددي لأصوات الناخبين، تقدم عاصم مرشد على منافسه محمد بلتاجي بدائرة كوم حمادة بالبحيرة

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في الدائرة التاسعة، دائرة مركز كوم حمادة وبدر بمحافظة البحيرة، والمخصص لها مقعدان، نتيجة الحصر العددي.

وجاء عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 487 ألفًا و646 ناخبا، عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 81 ألفًا و807 ناخبين، عدد الأصوات الباطلة ألف و166 صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة 80 ألفًا و641 صوتًا.

وجاءت أصوات المرشحين كما يلي، عاصم مرشد "حزب مستقبل وطن" 62 ألفا و790 صوتا، محمد بلتاجي "مستقل" 34 الفا و737 صوتا، محمد عمار "مستقل" 32 ألف و901 صوت، وسامي زيدان "مستقل" 30 ألفا و854 صوتا.

تنافس على المقاعد الخمسة بالدوائر 10 مرشحين

وجرت جولة الإعادة في أربع دوائر انتخابية، تشمل الدائرة الرابعة: مركز رشيد – المحمودية – الرحمانية، الدائرة الخامسة: مركز حوش عيسى، الدائرة السادسة: الدلنجات، الدائرة التاسعة: مركز كوم حمادة – بدر، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية بالدوائر الأربع 271 مركزًا، وتضم 300 لجنة، تستقبل مليونًا و515 ألفًا و410 ناخبين وناخبات، ويتنافس على المقاعد الخمسة بهذه الدوائر 10 مرشحين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.