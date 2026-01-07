الأربعاء 07 يناير 2026
خارج الحدود

وزير النقل التركي يعلن تضرر الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي

رئيس الأركان الليبي
رئيس الأركان الليبي محمد علي الحداد، فيتو
أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أوغلو، أن التحقيقات الأولية في حادث طائرة رئيس الأركان الليبي محمد علي الحداد، كشفت عن تضرر الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت داخل قمرة القيادة.

الأضرار التي لحقت بأجهزة التسجيل حالت دون استخراج البيانات داخل تركيا

وأوضح أوغلو، اليوم الأربعاء، أن الأضرار التي لحقت بأجهزة التسجيل حالت دون استخراج البيانات داخل تركيا، مشيرا إلى أن عددا محدودا فقط من الدول يمتلكون القدرات التقنية والخبرات المتقدمة اللازمة لفك تشفير هذا النوع من البيانات المعقدة.

نقل الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت إلى بريطانيا

وأضاف وزير النقل التركي أن السلطات المختصة قررت، نقل الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت إلى بريطانيا، حيث ستجرى عملية تحليل البيانات ضمن تحقيق دولي، وبالتعاون مع جهات فنية متخصصة، لضمان الوصول إلى نتائج دقيقة وشفافة حول أسباب الحادثة.

أسماء ضحايا حادث الطائرة 

يذكر أن الحادث الذي راح ضحيته الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق ركن الفئتوري غريبيل، والعميد محمود جمعة القطيعي، ومحمد العصاوي، والمصور محمد عمر أحمد محجوب، وقع أثناء عودة الوفد من زيارة رسمية إلى أنقرة مؤخرا.

وأعلنت السلطات التركية فور وقوع الحادث أن الصندوق الأسود الخاص بالطائرة التي تحطمت قرب أنقرة ولقي جميع ركابها مصرعهم، بمن فيهم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي وعدد من مرافقيه، سيتّم تحليله في دولة محايدة.

تحديد سبب تحطم الطائرة في دولة محايدة

وبحسب شبكة «العربية»، قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو عبر منصة (أكس) "سيجري تحليل مسجل الصوت ومسجل بيانات الرحلة لتحديد سبب تحطم الطائرة في دولة محايدة" بعد الفحص الأولي.

