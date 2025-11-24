المسلماني يستقبل ياسمين الخيام في ذكرى وفاة والدها

18 حجم الخط

أحيت إذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم ذكرى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. بثت الإذاعة تلاوات وأحاديث نادرة بصوت الشيخ الحصرى، كما استضاف رئيس الشبكة إسماعيل دويدار السيدة ياسمين الحصرى كريمة الشيخ محمود خليل الحصري، والقارئ الشيخ أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية؛ للوقوف على أهم المحطات فى حياة الشيخ ومسيرته مع القرآن الكريم، وتضمن الحوار مواقف نادرة مع الشيخ الحصرى، تمت إذاعتها لأول مرة. وحرص رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني على استقبال ياسمين الخيام ونعينع بهذه المناسبة

يذكر أن الشيخ محمود خليل الحصري قد ولد عام 1917 في محافظة الغربية، وفي عام 1980 رحل بعد رحلة عظيمة في خدمة القرآن الكريم، والمدرسة المصرية للتلاوة، وحلت اليوم ذكراه الخامسة والأربعون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.