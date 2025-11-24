الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
المسلماني يستقبل ياسمين الخيام في ذكرى وفاة والدها

أحيت إذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم ذكرى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. بثت الإذاعة تلاوات وأحاديث نادرة بصوت الشيخ الحصرى، كما استضاف رئيس الشبكة إسماعيل دويدار السيدة ياسمين الحصرى كريمة الشيخ محمود خليل الحصري، والقارئ الشيخ أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية؛ للوقوف على أهم المحطات فى حياة الشيخ ومسيرته مع القرآن الكريم، وتضمن الحوار مواقف نادرة مع الشيخ الحصرى، تمت إذاعتها لأول مرة.  وحرص رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني على استقبال ياسمين الخيام ونعينع بهذه المناسبة

يذكر أن الشيخ محمود خليل الحصري قد ولد عام 1917 في محافظة الغربية، وفي عام 1980 رحل بعد رحلة عظيمة في خدمة القرآن الكريم، والمدرسة المصرية للتلاوة، وحلت اليوم ذكراه الخامسة والأربعون.

