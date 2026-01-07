محافظ الدقهلية يشهد استلام أول دفعة لحاويات النظافة الجديدة تمهيدا لتوزيعها بالشوارع

18 حجم الخط

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، استلام أول دفعة من الحاويات المعدنية الجديدة، في إطار الجهود المستمرة لدعم ورفع كفاءة منظومة جمع المخلفات بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.

حضر الاستلام اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، ومحمد حمص مدير إدارة المخلفات، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، ومحمد أمين رئيس حي غرب، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة.

وكلف محافظ الدقهلية بسرعة توزيع الحاويات على المدن والأحياء والمراكز المستهدفة، والتي تشمل حي شرق وغرب المنصورة، ومراكز المنصورة وطلخا وشربين وجمصة ودكرنس والجمالية والمطرية وميت غمر وتمي الأمديد، بالصورة المناسبة في شوارع هذه المدن.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة في المحافظة وزيادة عدد المعدات العاملة، مشيرًا إلى أن الحاويات الجديدة ستُستخدم لدعم أعمال حملات رفع المخلفات والنظافة اليومية، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي البيئة والنظافة.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة النظافة العامة بشوارع ومراكز وقرى المحافظة، حرصًا على المظهر الحضاري وحفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، كما كلف محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتعاقد مع شركة متخصصة للصيانة الدورية للحاويات والحفاظ عليها، لضمان استمرار عمل منظومة النظافة بكفاءة.

كما تابع المحافظ من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال حملات النظافة ورفع الإشغالات بعدد من شوارع وميادين المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

وشدد محافظ الدقهلية من داخل الشبكة الوطنية على حرصه بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة، في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، ويعكس المظهر الحضاري للمحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وشدد المحافظ أيضا على استمرار الحملات اليومية للنظافة ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، مع المتابعة المستمرة لأداء شركات النظافة، والتأكد من رفع كافة التراكمات والمخلفات أولًا بأول، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأشار اللواء طارق مرزوق إلى أن المتابعة عبر الشبكة الوطنية تأتي ضمن منظومة العمل المتكامل التي تعتمدها المحافظة، بما يتيح سرعة رصد الملاحظات والتعامل الفوري معها، موجّهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه أعمال النظافة، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات الموافق وقيادات الاجهزة التنفيذية بالانابة عن سيادته لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين شركاء العمل التنفيذي بالأجهزة التنفيذية بهذه المناسبة.

وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أفضل مستوى من الخدمات، بما يحقق راحة المواطنين ويعزز من مظاهر التلاحم الوطني، متمنيًا أن تمر احتفالات عيد الميلاد المجيد في أجواء يسودها الأمن والنظافة والالتزام.

