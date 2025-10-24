لقاء الخميسي: مهرجان الجونة تجربة ثرية وأحلم بتجسيد شخصية امرأة معاقة

أكدت الفنانة لقاء الخميسي مشاركتها في عدد من الأفلام المعروضة ضمن الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، مشيرة إلى أن الفعاليات هذا العام كانت ثرية ومليئة بالطاقة الإيجابية والفن الحقيقي.

اختيار الأدوار بحب واقتناع

وقالت لقاء الخميسي، خلال لقائها بقناة “النهار” على هامش حفل ختام مهرجان الجونة في دورته الثامنة، إن اختيارها لأي دور يعتمد دائمًا على الفكرة وعمق الشخصية، مضيفة: "أنا بختار الدور اللي بحبه، واللي بحس إنه يضيف لي وللمشاهد في نفس الوقت."

حلم بتجسيد شخصية ملهمة

كشفت الفنانة عن رغبتها في تجسيد شخصية امرأة من ذوي الهمم، قابلتها أثناء وجودها في الإمارات، قائلة:"نفسي أعمل دور ست معوّقة بتشتغل بإيديها ورجليها، وعندها طاقة إيجابية خطيرة.. الست دي قابلتها في الإمارات ونفسي أجسد شخصيتها لأنها ملهمة جدًا".

فعاليات حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

وانطلقت، مساء اليوم، فعاليات حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بمدينة الجونة، وسط أجواء احتفالية مبهرة جمعت بين سحر السينما وبريق النجوم.

ويشهد الحفل حضورًا واسعًا لكبار الفنانين وصناع السينما من مصر والعالم العربي، إلى جانب ضيوف دوليين من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يتم خلال الحفل الإعلان عن الفائزين في مسابقات المهرجان لهذا العام، وسط ترقب واسع من الجمهور والنقاد، لما قدمته الدورة من منافسة قوية بين أكثر من 80 فيلمًا من فئات الروائي الطويل والوثائقي والقصير، اختيرت جميعها لقيمتها الفنية والإنسانية.

