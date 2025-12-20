السبت 20 ديسمبر 2025
خارج الحدود

القوات الأمريكية تشن غارات على أكثر من 70 موقعا لداعش في سوريا

قصف سوريا، فيتو
قصف سوريا، فيتو
شنَّت القوات الأمريكية حتى الآن غارات على أكثر من 70 موقعًا تابعًا لتنظيم داعش في عدة مناطق بسوريا، ضمن هجوم مستمر ضد خلايا التنظيم.

 

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن الغارات استهدفت مواقع في مناطق متفرقة من شرق سوريا، أبرزها بادية معدان بريف الرقة، وبادية الحماد بريف دير الزور، إضافة إلى جبل العمور، مستهدفة مخازن أسلحة ومقرات يستخدمها التنظيم كمنصات لعملياته.

 

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصادر محلية أن الضربات الجوية تجددت لاحقًا على مواقع داعش في بادية دير الزور، مع سماع دوي انفجارات قوية، فيما لوحظ تحليق مكثف لطائرات حربية وطائرات استطلاع في سماء منطقة البادية بريف حمص، في مؤشر على استمرار الحملة العسكرية ضد التنظيم في العمق الصحراوي.

